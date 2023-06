Andrzej Chyra bez wątpienia jest jednym z najbardziej popularnych polskich aktorów. 58-latek ostatnio otrzymał główną rolę w serialu "Sortownia". Chyra nigdy nie bał się wymagających wyzwań, a postacie, które tworzy, są zawsze wielowymiarowe. Aktor w przeszłości słynął z rozrywkowego trybu życia. Często zmieniał partnerki i nie stronił od alkoholu.

Andrzej Chyra nie pije już od kilku lat

W najnowszej rozmowie z Radiem ZET Chyra wyznał, że nie pije już od kilku lat, dzięki czemu jego życie wygląda inaczej niż wcześniej. "Szczęśliwie porzuciłem to już prawie cztery lata temu. Czuję się świetnie. Wykreśliłem ten temat z pamięci. Odciąłem te półki, na których stoją flaszki. Nie mam z tym problemu. Tak mi to jednak dopiekło w życiu. Udało mi się wyrwać z tego. To jest potwornie trudne. (…) Wszystko jest teraz jaśniejsze. Przede wszystkim głowa, mózg, umysł. Jestem w stanie z tobą rozmawiać i wchodzić w dygresje. (…) Alkohol czy jakiekolwiek uzależnienie odbiera nam wolę. Mózg jest tak opanowany przez tę używkę. Alkohol steruje naszym mózgiem i pozwala mu wymyślać takie fantastyczne wytłumaczenia, żeby jednak dalej to konsumować" - wyznał Chyra.

Aktor podkreśla, że w walce z chorobą bardzo pomógł mu czas spędzony na odwyku, gdzie jego organizm pozbył się toksyn. "Pobyt tam był dla mnie najważniejszy. Miesiąc oderwania się i czystości. Organizm musi się pozbyć tych toksyn. Poza tym terapia grupowa. (…) Przychodzisz i możesz albo słuchać, albo mówić. Nie dyskutuje się o tym, co kto mówi. Każdy ma takie swoje wyrzucenie. Jest klepsydra. Trzy czy pięć minut. Tyle masz na opowiedzenie o sobie. W tych opowieści, w obecności ludzi, którzy mają podobny los, jest coś takiego, co do nas przenika".

Chyra późno został z ojcem. Dla syna skończył z nałogiem

Andrzej Chyra został ojcem dopiero gdy miał 51 lat. W 2015 roku na świat przyszedł syn aktora z Pauliną Jaroszewicz. Chyra podkreśla, że również dla ośmioletniego Tadeusza chciał skończyć z piciem. "To był jeden z głównych motywów odstawienia alkoholu. Jak kończył dwa latka, to nie wyobrażałem sobie, że będzie miał przed oczami wizerunek ojca z przykrym oddechem".

Masz problem z alkoholem lub potrzebujesz otrzymać pomoc? Skontaktuj się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików przez stronę internetową lub telefon: (22) 828 04 94 albo 801 033 242.