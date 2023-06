Andrew Tate dał się poznać jako były kick-bokser i influencer głoszący kontrowersyjne, szowinistyczne teorie pod adresem kobiet. W grudniu ubiegłego roku wraz z bratem Tristanem zostali zatrzymani w swoim domu w Bukareszcie przez rumuńską policję pod zarzutem gwałtu, handlu ludźmi i działalności w grupie przestępczej. 22 grudnia trafili do więzienia na trzy miesiące. Z uwagi na powagę zarzutów, odmówiono im wyjścia za kaucją w obawie, że będą chcieli zbiec z kraju. Zgodnie z rumuńskim prawem podejrzany może być przetrzymywany w więzieniu nie dłużej, niż przez okres sześciu miesięcy, jednak bracia więzienne mury opuścili po czterech miesiącach. Wówczas przeniesiono ich do aresztu domowego, z którego niedawno zostali zwolnieni. Jak przekazało BBC, we wtorek 20 czerwca Tate wraz z bratem i dwoma wspólnikami usłyszeli zarzuty.

Andrew Tate oficjalnie usłyszał zarzuty. Oskarżono go o gwałt i handel ludźmi

Andrew Tate, jego brat i dwóch wspólników usłyszeli oficjalne zarzuty. Według aktu oskarżenia, który złożono w sądzie w Bukareszcie w 2021 r. czterech oskarżonych utworzyło zorganizowaną grupę przestępczą w celu handlu ludźmi na terenie Rumunii, ale też USA i Wielkiej Brytanii. W akcie wymieniono zeznania siedmiu domniemanych ofiar, które zostały zwerbowane przez braci Tate fałszywymi obietnicami miłości i małżeństwa. Oskarżonym zajęto aktywa, w tym nieruchomości, samochody i ponad 300 mln dolarów w kryptowalutach.

Proces może potrwać nawet kilka lat. Rumuński sędzia ma 60 dni na zapoznanie się z aktami sprawy, zanim zostaną ona przekazane na rozprawę. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Rzecznik braci Tate podkreślił, że z pewnością skorzystają oni z "okazji do wykazania swojej niewinności".