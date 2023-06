Marcin Prokop od lat cieszy się w Polsce dużą popularnością. Już na początku kariery został twarzą kultowych programów. Prowadził między innymi "Pytanie na śniadanie" czy "Idola". Od wielu lat związany jest z telewizją TVN, gdzie można go było oglądać już w różnych wcieleniach. Program "Mam talent!" prowadzi od początku jego zaistnienia w Polsce. Znany jest również z "Lego Masters" czy zdjętego już z anteny teleturnieju "Milion w minutę". Chociaż mogłoby się wydawać, że przez te wszystkie lata prezenter nic a nic się nie zmienił, to stare zdjęcia, które wrzuca do mediów społecznościowych, potrafią zaskoczyć jego fanów.

Marcin Prokop pokazał stare zdjęcie z córką

Gwiazda TVN-u jest znana nie tylko telewizyjnej publiczności. Marcin Prokop od lat jest aktywny w sieci. Na swoich profilach umieszcza zdjęcia z podróży czy zza kulis pracy. Od czasu do czasu można też znaleźć nieliczne urywki z życia prywatnego dziennikarza. Prezenter publikuje również fotografie z przeszłości, co zawsze wzbudza skrajne emocje wśród internautów.

Jeden z ostatnich takich postów zamieścił z okazji Dnia Dziecka. Prokop razem z żoną Marią Prażuch-Prokop wychowują córkę Zofię, która przyszła na świat w 2006 roku. To właśnie z dziewczynką pozuje na zdjęciu, które opublikował w mediach społecznościowych. Zosia ma na nim kilka lat. Obserwatorzy prezentera zaczęli zachwycać się uroczym ujęciem taty i córki.

Jak zmienił się Marcin Prokop? Spójrzcie na to zdjęcie

Jednak na profilu Marcina Prokopa znaleźć można też znacznie starsze ujęcia. Prezenter jakiś czas temu zamieścił dwie fotografie, które zrobiono naprawdę wiele lat temu. Jak się okazuje, na jednym z nich znajduje się też pierwsze auto, które nabył. "Moja pierwsza, zachodnia fura. 75 koni, które wtedy wydawały się mocą, zdolną wynieść punciaka w kosmos" - czytamy w opisie. Oprócz samochodu na zdjęciu widzimy też... długie i bujne włosy Prokopa. To właśnie fryzura tak bardzo spodobała się fanom gwiazdy. "Marcin, auto nie wróci. Może chociaż włosy?", "Wow, jaki look, nie poznałabym", "Marcin....ta fryzura", "Na początku myślałam, że to twoja żona" - komentowali zachwyceni internauci.

Marcin Prokop instagram/_marcinprokop_

Pierwsze podróże. Marcin Prokop opublikował zdjęcie sprzed 20 lat

Marcin Prokop jest też wielkim fanem podróży. Prowadził program "Podróże z żartem", a kilka lat później kolejny, tym razem skupiający się na Ameryce - "Niezwykłe Stany Prokopa". Jednak jego przygoda z dalekimi wyprawami zaczęła się znacznie wcześniej. Prezenter podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem sprzed kilkudziesięciu lat. "Pierwsza wizyta w Korei, ponad 20 lat temu, zrobiła na mnie wielkie wrażenie, co znalazło swój wyraz w permanentnym rozdziawieniu japy" - napisał Prokop.

Dziś Marcin Prokop zawodowo skupia się przede wszystkim na "Dzień dobry TVN", które współprowadzi razem z Dorotą Wellman. Poza tym otrzymał możliwość prowadzenia programu "Lego Masters", w którym uczestnicy muszą ułożyć różne konstrukcje z klocków Lego. Wciąż też dużo podróżuje, szczególnie na motocyklu. Nie zmieniła się również jego miłość do motoryzacji i chętnie pozuje do zdjęć z różnymi samochodami. Więcej zdjęć Marcina Prokopa z przeszłości znajduje się w galerii na górze strony.