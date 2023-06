Beyoncé na przestrzeni lat zyskała status megagwiazdy. Niedostępna aura wokalistki magnetyzuje fanów w zakątkach całego świata, czego ostatnim dowodem może być niebywały sukces jej trasy koncertowej "Reinaissance World Tour". Gwiazda cieszy się reputacją najlepszej scenicznej prezencji swoich czasów. Zainteresowaniem cieszy się jednak nie tylko twórczość artystki, ale i przedmioty, które były w jej posiadaniu. Stało się tak w przypadku bidetu, który trafił na serwis aukcyjny eBay.

Bidet Beyoncé wystawiony na sprzedaż. Cena? Mogło być gorzej

Firma Eric's Architectural Salvage L.A., która ma swoją siedzibę w Kalifornii, wystawiła na aukcję chromowany biały bidet z eleganckimi złotymi kranami. Przedmiot miał w przeszłości znajdować się w domu Beyoncé i Jaya-Z. Na sprzedaż wystawiono również kinkiety, oświetlenie zewnętrzne i ogromną metalową framugę drzwi, która kiedyś znajdowała się w posiadłości artystów. Cena bidetu? Fani mogą wziąć udział w akcji, mając w kieszeni "zaledwie" 2400 dolarów (ok. 9770 zł).

"Renaissance World Tour" to - obok trasy Taylor Swift "Eras Tour" - prawdopodobnie najważniejsze muzyczne wydarzenie tego roku. Krytycy brytyjskiej gazety "The Guardian" zdążyli już okrzyknąć show Beyoncé najlepszym popowym widowiskiem na świecie, które wyznacza trendy i zapisze się w historii muzyki rozrywkowej. Gwiazda podczas tournée zagrała w Londynie, w którym dała aż pięć występów. Bilety zdążyły się wyprzedać na pniu, nic więc dziwnego, że fani mieli problem ze znalezieniem noclegu. Sęk w tym, że nie tylko słuchacze piosenkarki musieli się martwić o zakwaterowanie w Londynie, ale i około 30 ubogich rodzin na co dzień mieszkających w hotelu Enfield Travelodge. Dlaczego? Więcej na ten temat pialiśmy tutaj. W czerwcu czeka nas również koncert gwiazdy na warszawskim Stadionie Narodowym.