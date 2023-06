Tak wygląda dom Lewandowskich na Warmii. Wybudowali go za 10 milionów złotych

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert Lewandowscy są właścicielami kilku posiadłości. Mają domy w Barcelonie, gdzie aktualnie mieszkają, na Majorce, w Warszawie, a także na Warmii. Gdy znudzą im się hiszpańskie widoki i temperatury, mogą odpocząć nad mazurskimi jeziorami. Ta posiadłość naprawdę robi wrażenie.

Mazurska rezydencja Lewandowskich

Posiadłość Anny i Roberta Lewandowskich znajduje się w miejscowości Stanclewo. Dom jest ogromny - ma około 300 metrów kwadratowych, dwa piętra i w całości został wykonany z drewna. Według Sportowych Faktów, koszt budowy wyniósł Lewandowskich około 10 milionów złotych.

Można podejrzewać, że wnętrza są luksusowe, ale Lewandowscy nigdy ich nie zaprezentowali. Chętnie pokazują za to fotografie zrobione w okolicy domu. Wiadomo, że Anna i Robert mają bezpośredni dostęp do jeziora Jełmuń i własny pomost. To właśnie na nim czasem pozują do zdjęć. Na fotografiach, które Robert Lewandowski wrzuca na Instagram, można też zobaczyć, jak uprawia sporty wodne w jeziorze.

W okolicy domu można nie tylko spędzać czas w wodzie, ale i oddawać się innym aktywnościom -znajdują się tam bowiem korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki plażowej. Jest też miejsce na relaks. Nie brakuje ogromnego ogrodu i altany wypoczynkowej. Lewandowscy pomyśleli też oczywiście o gościach, więc przygotowali dla nich wielki parking. Anna i Robert Lewandowscy chętnie odwiedzają swoją warmińską posiadłość. W 2017 roku ponoć zorganizowali spotkanie z sąsiadami w wiejskiej świetlicy.