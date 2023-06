Marcelina Ziętek i Piotr Żyła ostatnie dni spędzali na relaksie. Aktorka pieczołowicie relacjonowała w mediach romantyczne chwile z ukochanym nam morzem, pilnując jednak, by go nie pokazać. Para zdążyła przyzwyczaić fanów do tego, że nie afiszują się relacją i rzadko kiedy publikują wspólne zdjęcia. Idealną okazją do pochwalenia się przed obserwatorami okazało się wspólne wyjście na wesele. Ziętek i Żyła zapozowali do romantycznej fotografii. Młoda aktorka postawiła na odważną stylizację, jednak i tak przyćmił ją sportowiec. Wszystko przez jeden dodatek do stylizacji.

Piotr Żyła przyćmił Marcelinę Ziętek na weselu. Tak przyszedł ubrany

W przypadku stylizacji weselnych obowiązuje naczelna zasada - gość nie powinien przyćmić wyglądem młodej pary. Marcelina Ziętek wzięła sobie to do serca, jednak postawiła na o wiele mniej formalny zestaw. Wybrała czerwony komplet, na który składała się elegancka spódnica sięgająca kolan i krótki top w pasującym kolorze, odsłaniający brzuch. Do całości dobrała siateczkowe szpilki, które raczej nie pasowały do stylówki. Piotr Żyła zdecydował się na klasyczną elegancką. Do zdjęcia pozował w eleganckich, ciemnych spodniach i gładkiej koszulce, na którą narzucił lnianą marynarkę. Kropką nad "i" okazał się letni kapelusz, w którym bardzo się wyróżniał. Skoczek zawadiacko wystawił do zdjęcia język, a ukochana przytulała się do niego, szeroko się uśmiechając. Widać, że humory im dopisywały i na weselu bawili się do rana, co udokumentowała aktorka.

Zdrowie młodej pary. Wesele - podpisała kadr Marcelina Ziętek.

W komentarzach posypały się komplementy i słowa zachwytu od fanów. "Szczęście jest najważniejsze, a wydajecie się szczęśliwi", "Widać że świętowanie się udało!", "Piter odżył, jesteś gość" - czytamy.

W ostatni weekend przez rozpoczęciem Igrzysk Europejskich skoczek postawił na relaks i zabawę. Teraz jednak będzie musiał skupić się na przygotowaniach do rywalizacji, która rozpocznie się już w środę, 21 czerwca. Jak wam się podoba stylizacja Żyły? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.