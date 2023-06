TVP rezygnuje z emisji kultowego programu. "Magazyn Kryminalny 997" znika z anteny

"Magazyn Kryminalny 997" był emitowany z przerwami od października 1986 roku. Najdłużej kojarzony z tym programem był Michał Fajbusiewicz, który jeszcze w latach 80. brał udział przy realizacji magazynu. Do 1990 roku program prowadził milicjant płk. Jan Płocienniczak, natomiast w latach 1990-2010 format przejął Michał Fajbusiewicz. W 2009 roku program trafił na antenę TVP Info, by później wrócić do TVP2, ale tylko na chwilę. Ostatni "Magazyn kryminalny" został nadany w tej stacji 10 grudnia 2010 roku. Od 2013 roku program pod nową nazwą "997 - Fajbusiewicz na tropie" był nadawany w stacji Polsat Play. Od 2016 roku z kolei emitowano "Całą prawdę o zbrodni" z Fajbusiewiczem.

"Magazyn Kryminalny 997" znika z anteny

W 2017 roku program wrócił do TVP. Po wyemitowaniu jednego odcinka w TVP2 magazyn znowu zniknął z anteny. Powodem był komentarz Witolda Gadowskiego, który wytknął audycji PRL-owskie korzenie. Z tego powodu magazyn do Telewizji Polskiej wrócił ponownie dopiero wiosną 2018 roku, jednak już z nowym prowadzącym - Dariuszem Bohatkiewiczem. W ostatnich latach program nie cieszył się tak wysoką popularnością, jak kiedyś. W sezonie jesiennym 2022 roku "Magazyn Kryminalny 997" oglądało średnio 328 tys. widzów. I właśnie to mogło być powodem do podjęcia decyzji o rezygnacji z emisji programu.

Dziękuję za te wspaniałe pięć lat - współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce - czyli za kraty - skomentował Dariusz Bohatkiewicz, który był gospodarzem "Magazynu Kryminalnego 997" od 2018 roku.

Spadająca oglądalność gwoździem do trumny programu?

Magazyn emitowany był w czwartki na antenie TVP1 o godzinie 23:10. W nocy z poniedziałku 19 czerwca na wtorek 20 czerwca w mediach społecznościowych "Magazynu Kryminalnego 997" pojawił się filmik z logo programu i słowem "Dziękujemy". Internauci już wtedy domyślali się, że może to oznaczać koniec emisji magazynu. I tak też się stało, o czym poinformowała oficjalnie Telewizja Polska. Ostatnie odcinki formatu zostały wyemitowane w ubiegłym tygodniu. Fani programu muszą zatem pogodzić się z tym, że ich ulubiony magazyn zniknie z anteny. Kto z was lubił oglądać "Magazyn Kryminalny 997"?