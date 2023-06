Sezon ślubny trwa w najlepsze. Dla wielu par młodych, zaraz po oficjalnych uroczystościach, jednym z najważniejszych elementów zabawy weselnej jest pierwszy taniec. Starają się, aby ten moment był wyjątkowy. Niektórzy osiągają to za pomocą oryginalnych układów tanecznych lub wyszukanych efektów specjalnych. Ta panna młoda zdecydowała się na inny krok. Podczas tej chwili postanowiła przekazać ważną wiadomość.

Zobacz wideo Zapytaliśmy mieszkańców Opola, ile wypada dawać do koperty na wesele

Panna młoda poinformowała o ciąży podczas pierwszego tańca

Tematyka weselna jest w mediach społecznościowych bardzo popularna. Narzeczeni szukają tam inspiracji dla własnych imprez, a małżonkowie oglądają takie profile i wspominają swoje wesela. Zdarza się, że niektóre z postów w tej tematyce stają się w internecie naprawdę viralowe. Tak było w przypadku nagrania z pierwszego tańca pary, które pojawiło się na koncie "weddingfiesta".

Widać na nim, jak panna młoda w pewnym momencie wyciąga coś z sukni ślubnej, po czym "zawiesza" jakieś ubranie na plecach ukochanego. Po chwili okazuje się, że jest to niemowlęce body. Goście zebrani w sali szybko zaczynają rozumieć, co chce przekazać. W ten sposób ogłosiła ciążę. Ostatnią osobą, która dowiaduje się o tym, jest jej mąż, który nieświadomy kontynuuje taniec.

Zrobiła to za jego plecami. Internauci podzieleni

Okazuje się, że nie wszystkim spodobało się to, w jaki sposób ta panna młoda postanowiła poinformować bliskich o tym, że spodziewa się dziecka. Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze, które krytykowały jej zachowanie. Internauci uważali, że było to nie fair z jej strony, że przyszłemu ojcu powiedziała jako ostatniemu. "Szczerze mówiąc, dla mnie to brak szacunku, że nie powiedziała mu o tym na osobności", "Ok, ale to także jego sprawa... dlaczego ma się dowiedzieć ostatni", "Nie podoba mi się, że wszyscy dowiedzieli się przed nim. To powinna być prywatna chwila" - można przeczytać pod nagraniem.

Jednak inni komentujący byli zachwyceni pomysłem panny młodej, gratulując jej kreatywności i rozpisując się o tym, jakie to urocze. Pochwalili też gości, którzy ani przez chwilę nie zdradzili panu młodemu, co się dzieje. "To jest takie fajne i pełne szacunku, kiedy wszyscy tylko się uśmiechają, klaszczą i nie zdradzają nic na głos", "Jakie to urocze" - pisali internauci. Później autor profilu, który udostępnił filmik, wyjaśnił, że przyszły tata wiedział o ciąży już wcześniej.