Ewel0na zaprezentowała efekt ostatnich operacji plastycznych. Nowe piersi to początek

Ewel0na ostatnie lata spędziła głównie w kolejnych klinikach, w których przechodziła liczne operacje plastyczne. Uczestniczka "Warsaw Shore" nie wszystkie zabiegi wspomina dobrze. Jedna z operacji, wykonana w tureckiej klinice, skończyła się powikłaniami, o czym Ewelina Kubiak również opowiadała w mediach społecznościowych. Przestrzegała wówczas przed korzystaniem z tamtejszych usług i zdawało się, że przynajmniej na chwilę zakończy swoją przygodę z modyfikacjami ciała. Nic z tych rzeczy.

Niedawno Ewelina Kubiak przeszła kolejne zabiegi, mające na celu wyszczuplenie talii. Kiedy opuchlizna zeszła już całkowicie, Ewel0na zaprezentowała efekty ostatnich operacji w pełnej krasie na Instagramie.

Ewelina Kubiak pokazuje nową sylwetkę po operacjach plastycznych

"Miałam cztery rany, gdzie wdała mi się martwica. Miałam wycinane płaty skóry. Ponad rok męczyłam się, żeby z tego wyjść, żeby rany się zrosły i żebym mogła funkcjonować" - relacjonowała w marcu Ewelina Kubiak. To jednak był marzec, teraz zaś jest późny czerwiec, a Ewel0na jest po następnych operacjach plastycznych, których efekty prezentuje licznym fanom na Instagramie.

Zabiegi na ciało, jakie ma za sobą, są liczne. Ostatnie to wyszczuplanie sylwetki - Ewelina operację tę również przeszła w Turcji. W oczy rzucają się zmodyfikowane rysy twarzy - okolice mocno uniesionych brwi, powiększone usta, lekko zadarty nosek. Do tego dochodzą naturalnie powiększone kilkukrotnie piersi. Więcej zdjęć uczestniczki "Warsaw Shore" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ewelina Kubiak konsekwentnie dąży do osiągnięcia wymarzonej przez siebie sylwetki. Jej obserwatorzy są jednak zaniepokojeni. Po tym, jak w pooperacyjne rany po jednym z zabiegów wdało się zakażenie, informacje o nowych operacjach Ewel0ny odbierane są z rosnącym sceptycyzmem. Pojawiają się głosy, że jest to zwyczajnie ryzykowanie własnym życiem i dążenie do nieosiągalnego ideału. Niestety, Ewel0na ma również spore grono hejterów, którzy wprost krytykują jej ciało. Nieliczne osoby stają w jej obronie:

Za duże, za krzywe, pogrubiają, błąd. Wasz błąd? Wasze cycki? Was plecy będą bolały? Jeśli jest jej dobrze i czuje się piękna, to niech wygląda, jak chce! Spójrzcie najpierw na swój nos, zanim napiszecie komuś jakiś obleśny komentarz. Aż niemiło czytać! Kobiety kobiecie, chore! Więcej empatii i odruchów ludzkich, a każdemu będzie się żyło lepiej - czytamy.

Ewelina Kubiak też nie pozostawia niektórych krytykujących ją komentarzy bez odpowiedzi. Pod jednym z nich napisała wprost: "Wolę swoje proporcje takie, jak chciałam, niż brak jakichkolwiek i wyglądać jak chłopczyk bez bioder, piersi i talii".