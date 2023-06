"To była trudna sekcja zwłok". Lekarz sądowy o śmierci 27-letniej Anastazji w Grecji

27-letnia Anastazja była poszukiwana w Grecji przez niemal tydzień. Polka zaginęła z 12 na 13 czerwca na Kosie. Jej ciało zostało odnalezione w worku na mokradłach, zaledwie kilometr od domu podejrzanego o jej zabójstwo mężczyzny. Odbyła się już sekcja zwłok 27-latki, a jej wyniki skomentował lekarz sądowy.

Lekarz sądowy o wynikach sekcji zwłok 27-letniej Anastazji

W poniedziałek, 19 czerwca, na Rodos odbyła się sekcja zwłok Anastazji, o czym informuje serwis Cnn.gr. Według medialnych doniesień, lekarz sądowy nie znalazł na ciele Polki otarć czy uderzeń, które można powiązać z bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Nie ukrywał jednak, że ze względu na stan zwłok trudno jednoznacznie ustalić wszystkie fakty.

To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - powiedział lekarz sądowy.

27-letnia Anastazja nie żyje. Była poddana torturom?

Nie jest też pewne, czy przed śmiercią Anastazji doszło do stosunku seksualnego. Śledczy nie wykluczają jednak, że Polka padła ofiarą gwałtu. Po raz ostatni była widziana w towarzystwie 32-letniego mężczyzny z Bangladeszu. W jego domu znaleziono DNA Anastazji, koszulkę z krwią, a także blond kosmyki. Co więcej, mężczyzna miał bilet lotniczy do Włoch. Podejrzewa się, że chciał uciec z Grecji po tragedii.

Anastazja przebywała w Grecji razem ze swoim chłopakiem. Para zatrudniła się razem w tym samym hotelu. 28-letni ukochany Anastazji był już przesłuchiwany w charakterze świadka. Mężczyzna ma niepodważalne alibi.

Zbigniew Ziobro skomentował śmierć Anastazji

Zbigniew Ziobro zapewnił, że sprawą śmierci Polki zajmie się polska prokuratura. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - oznajmił polityk na Twitterze. Z kolei Mateusz Morawiecki zapewnił, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo mężczyzny, by ten stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy wymiar kary.