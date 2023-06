Maria Bojarska nie żyje. Ikona polskiego teatru zmarła w wieku 70 lat

W poniedziałek 19 czerwca zmarła Maria Bojarska. Była cenioną krytyczką oraz historyczką polskiego teatru. Na swoim koncie miała też kilka głośnych książek, które zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej. O śmierci kobiety poinformował w mediach społecznościowych pisarz i autor sztuk teatralnych Remigiusz Grzela.

Maria Bojarska nie żyje. Zmarła w wieku 70 lat

Remigiusz Grzela, prywatnie przyjaciel pisarki, udostępnił informację o śmierci Marii Bojarskiej na swoim profilu na Facebooku. "Dzisiaj po południu umarła Maria Bojarska, Marysia. Historyczka teatru, autorka m.in. biografii Mieczysławy Ćwiklińskiej, żona Tadeusza Łomnickiego, o którym napisała bezkompromisową i uczciwą wobec siebie samej książkę "Król Lear nie żyje", przysparzając sobie być może więcej wrogów niż zwolenników" - napisał przyjaciel zmarłej.

"Z Marią poznaliśmy się lepiej, kiedy zostałem kierownikiem literackim Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. Zapraszaliśmy Marię na premiery i inne wydarzenia, organizowaliśmy poświęcone Łomnickiemu spotkania. Później patrzyłem, jak Maria, sama już coraz słabsza, usiłuje pomóc nieradzącej sobie z rzeczywistością Annie, jak jest blisko, jak wspiera, jak godnie jej towarzyszy w zmartwieniach, chorobie, odchodzeniu" - czytamy w poście Grzeli.

Tak smutno, że gasła, że zgasła, że taki nasz los... Oriana Fallaci na końcu mówiła: to takie marnotrawstwo umierać. Można to rozumieć też - to takie marnotrawstwo mijać. Być może tu było źródło jej niespokoju, który słownik niesłusznie poprawia mi na niepokój. Marysiu, to był zaszczyt, Cię znać. Maxowi, Bliskim, Przyjaciołom wyrazy współodczuwania - dodał na koniec.

Maria Bojarska - ikona polskiego teatru, skandalistka

Prywatnie Maria Bojarska była siostrą znanej pisarki, Anny Bojarskiej oraz piątą i ostatnią żoną aktora Tadeusza Łomnickiego. Poznała go, gdy miała 26 lat. Studiowała wówczas w Warszawskiej Szkole Teatralnej. Później wyznała, że życie z mężem nie należało do najłatwiejszych. Przez jego zawód "żyli od premiery do premiery", a pomiędzy rozważała zawsze rozstanie. O Łomnickim wydała książkę po jego śmierci "Król Lear nie żyje", w którym opisała życie u jego boku oraz odsłoniła prawdę o polskim środowisku teatralnym.

Zawodowo Maria Bojarska była przede wszystkim krytyczką i historyczką teatralną. Napisała również biografię jednej z najwybitniejszych twarzy polskiego kina i teatru - Marii Ćwiklińskiej. W latach 90. razem z siostrą Anną cieszyły się ogromną popularnością w kraju. Były stałymi bywalczyniami kolorowych i lifestylowych pism. Uchodziły za skandalistki.