Maja Hyży po rozstaniu z Grzegorzem Hyżym zaczęła układać sobie życie u boku Konrada Kozaka. Od tego czasu żyją w patchworkowej rodzinie i wychowują dzieci z poprzednich związków, a także dwie córki, które przyszły kolejno na świat w 2020 i 2023 roku. Para zwykle nie wypowiada się na temat łączącej ich relacji w mediach. Niedawno jednak wyznali, że ich związek wszedł na kolejny poziom. Celebrytka pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Zobacz wideo Mai Hyży ślub marzeń: Chciałabym wyjechać za granicę, w boho, z wiankiem

Maja Hyży pokazała pierścionek zaręczynowy

19 czerwca Maja Hyży i Konrad Kozak podzielili się z fanami radosną nowiną. Para się zaręczyła. Jeszcze tego samego dnia wybrali się na pokaz mody, gdzie wspólnie zapozowali na ściance. Tego dnia piosenkarka miała na sobie długą różową suknię z chokerem zdobionym sporą różą. Do tego dobrała beżowe szpilki. Z kolei jej ukochany zaprezentował się w czarnej koszuli i spodniach jeansowych.

Uwagę fotoreporterów skupił jednak jeden szczegół. Na dłoni Mai Hyży można dostrzec pierścionek zaręczynowy, który z radością eksponowała do kamery. Konrad Kozak na tę wyjątkową okazję wybrał złoto połączone z różowym kamieniem. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Maja Hyży przełożyła ślub

Pierwsze głosy o planowym ślubie Mai Hyży i Konrada Kozaka zaczęły się pojawiać już jakiś czas temu, jednak szybko ucichły. Wszystko przez to, że para zdecydowała się przełożyć wydarzenie. Piosenkarka zapewniała, że nie przeżywali kryzysu. "Po wielu długich rozmowach doszliśmy do wniosku, że trzeba ją odłożyć w czasie. Tak z reguły robią pary, które nie są pewne swoich uczuć albo przechodzą kryzys. Zapewniam, nas to nie dotyczy i absolutnie nie należy doszukiwać się w naszym związku żadnego kryzysu! (…) to dość kosztowna impreza, musimy popracować i odłożyć trochę pieniędzy" - mówiła Hyży.