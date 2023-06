Edyta Pazura bardzo chętnie udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoich posiadłości. Razem z mężem, Cezarym Pazurą, mają dom pod Warszawą. Są także właścicielami nieruchomości na Mazurach, gdzie często spędzają czas i dokąd uciekają, by odpocząć. Tym razem Pazura zaprosiła obserwatorów Instagrama do kuchni, która znajduje się w pierwszym z wymienionych domów.

Edyta Pazura w kuchni. Fanki są zachwycone

Żona aktora nie ukrywa, że uwielbia sama urządzać wnętrza. Uważa to za kolejne wyzwanie, którego realizacja daje jej wiele satysfakcji. Kiedyś pochwaliła się, jak samodzielnie skręcała łóżko. Chwyciła za wiertarkę i przyznała się fanom do tego, że sprawia jej to wiele przyjemności. Edyta Pazura dba o detale, co widzimy także w jej kuchni.

W pomieszczeniu, którym się ostatnio pochwaliła, dominuje biel. Taki odcień mają także szafki. Są one w stylu rustykalnym, górne rzędy posiadają przeszklenia. Dolne to głównie szuflady. Pani domu wykazała się oryginalnością i wykorzystała dwa rodzaje uchwytów. Bardzo interesującym miejscem jest teren w okolicach kuchenki. Wbudowany okap wygląda, jakby był tam kominek. Oprócz tego uwagę zwraca podłoga. Kafle ułożone są w artystyczny wzór. Na ujęciu oprócz Edyty Pazury znalazł się także pies. "Jedni dostają nagrody, a ktoś gotować musi... #żyćko" - podpisała post.

Internautki są zachwycone tym, jak wygląda serce domu Edyty i Cezarego Pazurów. Zostawiają wiele miłych słów. "Nadal jestem zakochana w waszej kuchni, jest po prostu cudowna", "Ale piękna. Czad", "Podłoga mega" - komplementują. Więcej zdjęć z tego pomieszczenia oraz z innych, znajdujących się w domach małżonków, możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.