Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki początkowo byli jedynie przyjaciółmi, jednak z czasem między aktorką a mistrzem fitnessu zaczęło pojawiać się uczucie. Jak przed laty Skrzynecka opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Viva!", na Łopuckiego w każdej chwili mogła liczyć. Ukochany oświadczył się aktorce nad polskim morzem, a ślub pary odbył się w Warszawie. "14, rocznica naszego małżeństwa. I tak to życie leci. Dzieci dorastają. A my jak zawsze uśmiechnięci I szczęśliwi" - napisał Łopucki na Instagramie, wracając wspomnieniami do dnia ceremonii.

Tak wyglądała Katarzyna Skrzynecka w dniu ślubu. Sesję wykonali w Grecji

Nie ma wątpliwości, że Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki nadal kochają się tak samo, jak 14 lat temu. Dalsza część instagramowego wpisu trenera fitness mówi sama za siebie. "Czego można chcieć więcej?Podróży, wakacji, radości, miłości, szczęścia! Chwilo, trwaj wiecznie. Moja żona, przyjaciółka, miłość. Kocham cię" - napisał. Choć para pobrała się w Warszawie, sesję ślubną odbyli na greckiej wyspie Santorini, a ich zdjęcia znalazły się wówczas w magazynie "Viva!". Łopucki przypomniał je w instagramowym poście.

Małżonkowie wystąpili w sesji w tych samych strojach, które mieli na sobie, składając przysięgę małżeńską. Katarzyna Skrzynecka wybrała bardzo prostą, białą sukienkę na cienkich ramiączkach, sięgająca przed kolano i marszczoną w talii. Marcin Łopucki postawił z kolei na jasny, połyskujący garnitur, białą koszulę i biały krawat. Panna młoda miała nie tylko bukiet w dłoniach, ale też kwiatową ozdobę we włosach.

Marcin Łopucki i Katarzyna Skrzynecka są rodzicami dla trójki dzieci

Skrzynecka i Łopucki dwa lata po ślubie powitali na świecie córkę Alikię Ilię, jednak małżonkowie są rodzicami w sumie dla trójki dzieci. Mistrz fitness w wieku 21 lat został ojcem bliźniaków - Pauliny i Dawida. Po rozstaniu z partnerką przez pewien czas opiekował się nimi w pojedynkę. Dawid unika blasku fleszy i nie pojawia się na zamieszczanych publicznie rodzinnych zdjęciach, za to Paulina chętnie pokazuje się na instagramowych kadrach, które trafiają na profil aktorki.