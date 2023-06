Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem życia wielu osób. Dzielą się w nich prywatnym życiem, dostarczają innym rozrywki, a niektórzy przedstawiają niebywałe historie, jakie ich spotkały. Ostatnio natrafiliśmy na TikToka Kimberley, która w dwa lata przeszła ogromną metamorfozę, dzięki czemu nauczyła się na nowo pokochać siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Litwin przeszła sporą metamorfozę. Schudła aż 18 kilogramów!

Ważyła 130 kilogramów i nie lubiła oglądać własnego ciała

Kimberley w mediach społecznościowych pokazuje, jak dąży do pokochania własnego ciała. Jeszcze dwa lata temu ważyła 130 kilogramów i nie lubiła oglądać siebie w lustrze, a kiedy ktoś robił jej zdjęcia była zirytowana. Wtedy zrozumiała, że najwyższa pora zmienić coś w swoim życiu i zadbać o zdrowie.

Big Boy przeszedł ogromną metamorfozę. Nie tylko on dużo schudł

Zawsze wzdrygałem się na widok zdjęć, które ktoś mi robił. Nienawidziłam być fotografowana. Pierwsze zdjęcie, które widzicie otworzyły mi oczy na to, że muszę zmienić swoje życie, zanim sytuacja pogorszy się dla mnie i mojego zdrowia - wyznała Kimberley na TikToku.

Schudła 80 kilogramów w dwa lata

W jednym z najnowszych filmów na TikToku Kimbrley pokazała, jak jej ciało zmieniło się na przestrzeni minionych miesięcy. Z biogramu na profilu dowiadujemy się, że udało się jej zrzucić 80 kilogramów. Przyznała, że na nowych zdjęciach w końcu się sobie podoba. "Ostatnie zdjęcie pochodzi z dzisiaj. Szczerze mówiąc, to pierwsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek mi zrobiono, na którym mogę powiedzieć, że czuję się piękna. Zaczęłam tę podróż ważąc ponad 130 kilogramów. Pracowałam i poświęcałam się temu przez 2 lata. To niesamowite uczucie w końcu poczuć się pięknie we własnej skórze".