Viki Gabor skończyła pewien etap w edukacji. Młoda piosenkarka jest już absolwentką szkoły podstawowej. Niedawno podeszła do egzaminów ósmoklasisty. W wywiadach opowiedziała, jak ocenia swoje wyniki. Jakiś czas temu zdradziła też, co sądzi o polskim szkolnictwie. Bez wahania wyjaśniła, co jej zdaniem powinno się zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Na jakie przyjemności pozwala sobie Viki Gabor? Nie da się tego kupić

Viki Gabor skończyła podstawówkę. Wyznała, jakie ma odczucia

Viki Gabor właśnie skończyła szkołę podstawową. W 2020 roku piosenkarka postanowiła przejść na indywidualny tryb nauki, z uwagi na postępującą karierę muzyczną. Pomimo zawodowej pracy w show-biznesie, wokalistce i jej rodzicom zależy na odpowiedniej edukacji. Warto przypomnieć, że artystka wychowywała się w Wielkiej Brytanii, przez co w dzieciństwie przyzwyczaiła się do zupełnie innego systemu nauki. Niedawno porównała polskie i brytyjskie szkolnictwo. Wyznała, gdzie czuła się lepiej. "Gdy mieszkałam w Anglii i przyjechałam tutaj, miałam takie „wow", bo tam jest o wiele mniej zadań domowych i trochę inne podejście" - mówiła w wywiadzie dla "Eski".

Viki Gabor przyznała, że w Polsce zaskoczył ją wysoki poziom edukacji. Musiała się do niego przyzwyczaić. Wspomniała także o gorszych aspektach szkolnictwa w naszym kraju. "Jedynym minusem dla mnie jest to, że siedzisz w szkole osiem godzin, no i męczysz się, a na końcu dnia masz zadania domowe. Nie rozumiem tego. Siedzisz w szkole i jak wracasz do domu, to nie możesz położyć się spać czy wyluzować, tylko szkoła, szkoła i szkoła. Dużo ludzi ma przez to stres. (…) Myślę, że powinni trochę odpuścić" - stwierdziła. Uznała również, że język angielski jest nauczany na innym poziomie. Według niej, uczniowie powinni spędzać więcej czasu na praktykowaniu języka w codziennych sytuacjach.

60. KFPP w Opolu. Cerekwicka w tej kreacji rzuciła na kolana

Viki Gabor czeka na wyniki z egzaminu ósmoklasisty

W maju 2023 roku Viki Gabor podeszła do egzaminu ósmoklasisty. Obecnie czeka na wyniki, które pozna dopiero w lipcu bieżącego roku. W trakcie maratonu egzaminów wyznała, który przedmiot najbardziej ją przerażał. Chodziło oczywiście o matematykę. Przed podejściem do testu z królowej nauki piosenkarka była bardzo zmęczona, co zrelacjonowała fanom za pomocą Instagrama. Dodała, że najprostszy wydawał jej się egzamin z języka obcego. "Angielski był najłatwiejszy, wyszłam przed czasem. Z matematyki nic nie ogarniam, więc była dla mnie trudna. Z polskiego też wiele rzeczy napisałam. Nie będzie przypału" - wypowiedziała się w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Jak Viki Gabor dobiera najbliższe grono przyjaciół i znajomych? Wskazała podstawową zasadę [PLOTEK EXCLUSIVE]