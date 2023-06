Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi w ostatnim czasie sporo schudła. Wokalistka disco polo jest dumna z tego, jak się zmieniła i chętnie opowiada o tym, jak udało jej się zrzucić kilogramy. Poza tym pokazuje na Instagramie efekty ciężkiej pracy i motywuje fanów do walki o lepsze zdrowie. Tak zrobiła i tym razem.

Magdalena Narożna porównuje swoje zdjęcia. Dzieli je siedem kilogramów

Liderka Pięknych i Młodych zestawiła swoje zdjęcia, na których widać, jaką przeszła metamorfozę. Przygotowała dwa kolaże, a na każdym z nich zastosowała ten sam układ. Po lewej stronie pozowała kilka miesięcy temu, na prawo dała aktualne ujęcia. "Na dobry początek tygodnia "Motywacja" pół roku przepracowania samej siebie. Zdrowe podejście do życia. Niekoniecznie tylko i wyłącznie wyrzeczenia" - zaczęła wpis.

Następnie zwróciła się do internautów, co mogą zrobić, by zawalczyć o lepszą sylwetkę. Narożna uważa, że należy nauczyć się żyć w zgodzie ze swoim organizmem. Radzi, by wyeliminować z diety produkty przetworzone, które lepiej zastąpić zdrowymi zamiennikami. Poza tym gwiazda disco polo wymieniła kilka czynników, które także są bardzo pomocne w walce z kilogramami. Chodzi o sen i regularność. Ale to nie wszystko. W jej przypadku niezbędna była aktywność fizyczna, Magda Narożna już wcześniej mówiła, że ćwiczy nawet codziennie.

Pamiętajcie, każdy z nas jest inny. Zacznij od małych kroków. Głodzenie się i doprowadzanie siebie samego do wręcz chorego stosunku do jedzenia nie jest rozwiązaniem. Zacznij od zrobienia badań, sprawdź, czy z twoim organizmem jest wszystko ok. I przede wszystkim bądź konsekwentny ! Bez pracy nie ma kołaczy - dodała.

Magda Narożna schudła w sumie siedem kilogramów. Jednak podkreśliła w komentarzu, że "to nie o nie chodzi" i żeby pamiętać, że "tłuszcz jest lżejszy od mięśni". Dodała też, że najważniejsze jest to, by dobrze się czuć w swoim ciele. Więcej zdjęć wokalistki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.