Kourtney Kardashian od roku jest szczęśliwą żoną Travisa Barkera. Para żyje w patchworkowej rodzinie i wychowuje razem dzieci celebrytki z poprzedniego związku - Masona, Penelope i Reigne, a dodatkowo spędzają dużo czasu z potomkami perkusisty Landonem i Alabamą. Małżonkowie wielokrotnie wspominają, że uwielbiają żyć w dużej rodzinie i marzą o kolejnej pociesze. Po długich staraniach w końcu podzielili się z fanami informacją, że niebawem ich rodzina się powiększy. Są nowe zdjęcia, na których widać ciążowy brzuch.

Kourtney Kardashian pokazała ciążowy brzuch

Kilka dni temu Kourtney Kardashian wybrała się na koncert Travisa Barkera. Celebrytka stanęła w pierwszym rzędzie, a wszystko po to, aby podzielić się radosną nowiną. Na banerze, który trzymała widniał napis "Travis, jestem w ciąży", co sugerowało, że chciała zrobić mężowi niespodziankę. Nie krył wzruszenia. Teraz para podzieliła się zdjęciami zza kulis wydarzenia. Widać na nich wyraźnie zaokrąglony brzuch celebrytki.

Wypełnieni wdzięcznością i radością za błogosławieństwo i plan Boga - pisała Kourtney Kardashian.

Travis Barker już wcześniej wiedział o ciąży Kourtney

Na nowych zdjęciach widać, że brzuch celebrytki jest już całkiem spory. Fani uważają, że Travis Barker wcześniej musiał o wszystkim wiedzieć. "Wiedział, że była w ciąży. Spójrzcie, jaki brzuch jest duży". Inni z kolei twierdzą, że para chciała w ten sposób poinformować fanów i nawiązać do jednego z teledysków zespołu perkusisty. "To nie było dla Travisa, tylko po to, żeby powiedzieć fanom, że trzymanie baneru w górze to nawiązanie do jednego z ich teledysków, gdzie dziewczyna trzyma tabliczkę z napisem "Travis jestem w ciąży". Uspokójcie się" - czytamy w komentarzach.