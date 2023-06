Piotr Fronczewski z aktorstwem związany jest od ponad 50 lat. W tym czasie zdążył wcielić się w około 120 ról w filmach, serialach i teatrze. Nic więc dziwnego, że jest uważany za jednego z popularniejszych polskich artystów. Szczególną popularność dały mu produkcje, takie jak "Rodzina zastępcza" czy "Magda M.". Okazuje się jednak, że całą karierę wspomina gorzko.

Zobacz wideo Piotr Fronczewski grzmi "Idź i nie grzesz, Halina!". Nowy spot o bezpieczeństwie seniorów

Piotr Fronczewski nigdy nie lubił się z kamerą

Piotr Fronczewski nigdy nie mógł narzekać na brak pracy. Reżyserowie proponowali mu nowe role, a on szybko zyskał sympatię widzów. Od kilku lat jednak coraz rzadziej widujemy go na małym i dużym ekranie. Aktor twierdzi, że kamera nigdy za nim szczególnie nie przepadała. W autobiografii wspominał, że z tego powodu, choć jego dorobek jest całkiem pokaźny, nie ma w nim wielu imponujących ról.

Film jest jak igrzyska olimpijskie. Pojedynczy występ raz na jakiś czas. Mam wobec siebie podejrzenie, że po prostu nie byłem i nie jestem wystarczająco... światłoczuły jak na potrzeby kinowego ekranu. Są aktorzy, których kamera kocha. Myślę, że mnie tylko lubi i zapewne dlatego nie miałem w polskim kinie wielkich wyzwań - wyznał Piotr Fronczewski w autobiografii "Ja, Fronczewski".

Piotr Fronczewski kończy z filmową karierą

Aktor w "Ja, Fronczewski" stwierdził, że jego lata świetności powoli mijają. Myśli o odstąpieniu miejsca młodszym artystom, którzy mają mieć więcej pomysłów i wniosą świeżość do kin. Sam Piotr Fronczewski woli pozostać w teatrze, gdzie czuje się znacznie lepiej. "Ja już jestem na ostatniej prostej, stygnę powoli, a film to przede wszystkim domena ludzi młodych. Starszym człowiekiem raczej niespecjalnie się zajmuje. Trzeba mieć pomysł na to, jak go zagospodarować, co gość w latach mógłby mieć do powiedzenia z ekranu. [...] Ja jednak z tego powodu nie płaczę, nie cierpię szczególnie, bo od zawsze czułem się przede wszystkim człowiekiem teatru. W teatrze wciąż gram. Jestem w normalnym rytmie scenicznym" - dodał.