Nie od dziś wiadomo, że człowiek nie może sobie wybrać orientacji seksualnej. Tymczasem Magda Gessler pokusiła się o teorię, że mężczyźni angażują się w relacje męsko-męskie, bo... boją się kobiet. Na jej słowa zareagował znany z programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem"Mariusz Kozak. Mężczyzna od kilku lat jest szczęśliwy w związku z Sebastianem i jak przyznaje w rozmowie z Plotkiem, nie jest to spowodowane tym, że się kogokolwiek boi.

Mariusz Kozak odpowiada Magdzie Gessler. Jest gejem nie dlatego, że boi się kobiet

Restauratorka kilka dni temu w wywiadzie z Pomponikiem pozwoliła sobie na kontrowersyjną wypowiedź. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" uznała, że nastał dobry moment na zajęcie stanowiska w sprawie par jednopłciowych. Konkretniej pochyliła się ku mężczyznom. "Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet. Dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn, i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi o porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność" - wyznała zaskakująco Magda Gessler, chociaż opinie specjalistów i nauka mówią wprost, że orientacji nie można sobie wybrać. To w rozmowie z Plotkiem podkreślił Mariusz Kozak z "Goggleboxa".

Orientacja seksualna to nie jest kwestia mody czy wyboru. Z tym się człowiek rodzi i to jest fakt naukowo udowodniony. Jakbym to usłyszał z ust jakiegoś skrajnie prawicowego polityka, to aż tak by mnie to nie zszokowało, bo jestem przyzwyczajony, że gadają bzdury. Ale pani, pani Magdo, dlaczego? Jestem gejem nie dlatego, że się boję kobiet, wręcz przeciwnie uwielbiam kobiety. Nie znam tez żadnego geja, który zdecydował się być w związku z mężczyzna, bo się boi kobiet. To tak nie działa" - mówi Plotkowi Mariusz Kozak.

Przekona tym Magdę Gessler? Po zaskakujących słowach restauratorki, internauci również nie szczędzili jej krytyki. ""Ale odklejka", "A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?", "Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?" - można było przeczytać.

Głos w sprawie opinii Gessler o związkach męsko-męskich zabrał też Bart Staszewski, aktywista i działacz na rzecz społeczność LGBTQ+, a także prezes Fundacji Basta. "Magda Gessler palnęła babola i promuje niebezpieczne bzdury. Nie boję się kobiet, uwielbiam je i od zawsze wiedziałem, że jestem gejem. (...) Z orientacją się rodzimy. Może pani Gessler powinna zostać przy recenzowaniu kotleta, zamiast promować szkodliwie stereotypy? Boję się, że pani Magda mogła przedawkować bigos" - powiedział Plejadzie.

