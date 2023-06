Konkursy piękności cieszą się sporym gronem fanów w Stanach Zjednoczonych. Niestety, nie można nie wspomnieć o ich ciemnej stronie, jaką są wybory "małych miss". Szczególnie dużą popularnością wyróżnił się program emitowany przez stację TLC, "Toddlers and tiaras", który od samego początku wzbudzał ogromne kontrowersje. Występowały w nim dziewczynki, które od najmłodszych lat walczyły o tytuł "najpiękniejszej". Nie da się ukryć, że tego typu przedsięwzięcia wiążą się z ogromnym stresem dla dzieci.

Jako czterolatka występowała w konkursach piękności. Jak wygląda teraz?

Po jakimś czasie popularne show TLC zostało zdjęte z anteny. Wszystko za sprawą skarg ze strony widzów i negatywnych emocji, jakie wzbudzało. Łącznie wyemitowano aż 120 odcinków. Jedną z uczestniczek znanego amerykańskiego programu była MaKenzie Myers. Zaistniała na małym ekranie, gdy była zaledwie czterolatką. Była stylizowana na dużo starszą. Nie brakowało mocnych makijaży i bogato zdobionych kreacji.

Obecnie Kenzie jest już nastolatką. Aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na TikToku obserwuje prawie 40 tysięcy użytkowników. Z jej konta można się dowiedzieć, że niedawno skończyła naukę w szkole średniej. Kenzie co jakiś czas wspomina swoje występy w programie "Toddlers and tiaras". Od czasu udziału w show zmieniła się nie do poznania. Dziś trudno byłoby ją rozpoznać.

Konkursy małych miss nadal się popularne w Stanach Zjednoczonych. Internauci są zaniepokojeni

MaKenzie Myers nie jest jedyną znaną osobą, która brała udział w konkursach piękności. Warto zaznaczyć, że skończyła karierę lata temu. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych popularność konkursów małych miss nie słabnie. Jedną ze znanych uczestniczek jest Kynlee Heiman. Dziewczynka ma zaledwie sześć lat, a już może pochwalić się doświadczeniem w show-biznesie. Ma na koncie wiele występów w konkursach piękności, gdzie zdobyła mnóstwo tytułów, a ponadto spełnia się jako dziecięca modelka.

Choć tego typu przedsięwzięcia cieszą się dużą popularnością, nie są w żaden sposób uregulowane prawnie. Z tego powodu, fani Kynlee zaczęli się martwić. Aby prezentować się jak najlepiej, dziewczynka dużo ćwiczy. Okazało się, że sześciolatka ma mocno zarysowane mięśnie brzucha, co może być niezdrowe dla osób w jej wieku. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Pozwól swojemu dziecku być dzieckiem. Ona wygląda jak dorosła", "To jest takie smutne. Uwielbiam oglądać gimnastykę tej dziewczynki, ale to już przesada" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Była małą miss, a od matki usłyszała, że jest nic niewartą brzydulą. Eden Wood dziś ma 17 lat i wraca do show-biznesu