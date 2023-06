Muzyk, który przez wiele lat grał w Maanam, nie żyje. Miał 70 lat

Krzysztof Olesiński związany był z Maanamem przez dłuższy czas. W zespole występował z przerwami prawie dekadę. Razem muzycy wydali dziesięć albumów, które do dziś królują na listach przebojów. W poniedziałek 19 czerwca w mediach pojawiły się informacje o śmierci mężczyzny.

Nie żyje basista Maanamu

Zespół Ex Maanam, który składa się z członków rozwiązanego Maanam, poinformował na fanpage'u w mediach społecznościowych o tragicznej wiadomości. W Londynie w wieku 70 lat zmarł długoletni basista kultowej grupy - Krzysztof Olesiński. Wiadomość potwierdził również w rozmowie z Onetem menadżer zespołu Paweł Jucha.

Ze smutkiem informujemy, że wczoraj w Londynie zmarł nagle w wieku 70 lat Krzysztof Olesiński, były basista zespołu Maanam, brat Ryszarda. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje - czytamy na Facebooku.

Krzysztof Olesiński grał w Maanam przez prawie dekadę

Krzysztof Olesiński zaczynał karierę muzyczną w zespole Piknik, który w latach 70. założył razem z bratem Ryszardem Olesińskim. Grupa zagrała m.in. na krakowskim festiwalu Jazz Juniors, gdzie udało im się nawet wywalczyć Nagrodę Publiczności. W 1979 roku rozpoczął współpracę z Maanam, u boku którego wystąpił w Opolu. Zagrał również na debiutanckiej płycie zespołu.

Rok później przeniósł się do jazzowej formacji Laboratorium, z którą koncertował przede wszystkim w Szwajcarii i Niemczech. Razem z grupą nagrał trzy albumy. Zespół rozwiązał się po dziesięciu latach działalności. Olesiński dołączył później do reaktywowanego właśnie Maanamu, który właśnie wspinał się na wyżyny popularności. Wspólnie nagrali kilka albumów i koncertowali w wielu miejscach w Polsce i na świecie, m.in. w Sopocie, Jarocinie, Stanach Zjednoczonych czy na misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie. W 2003 roku rozstał się z zespołem, a trzy lata później przeprowadził się do Londynu, gdzie zyskał posadę Dyrektora Artystycznego Telewizji Polskiej TVPL.