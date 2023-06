Maja Hyży i Konrad Kozak zaręczyli się! Wokalistka podzieliła się nowiną ze swoimi fanami, publikując na Instagramie zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. Na fotografii wokalistka promienieje radością i dumnie prezentuje błyskotkę. W komentarzach posypały się gratulacje.

Zobacz wideo Mai Hyży ślub marzeń: Chciałabym wyjechać za granicę, w boho, z wiankiem

Maja Hyży zaręczona. Pochwaliła się pierścionekiem

Maja Hyży wrzuciła na Instagram nowe zdjęcie, na którym pozuje z uśmiechem, wskazując na palec prawej dłoni. Widać na nim wyraźnie pierścionek z ciemnym oczkiem. Uwagę zwraca też bukiet czerwonych róż.

Wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce - napisała Maja Hyży, dodając hashtag "tak".

Fani zaręczyli gratulować wokalistce. "Cudowne wieści", "Gratulacje!", "Dużo miłości i gratulacje" - pisali w komentarzach. Jedna fanka postanowiła jednak wyrazić swoje zdziwienie. "Lekko się pogubiłam. Była mowa, że już ślub miał być, później jednak odwołany, a teraz dopiero zaręczyny? Ale oczywiście gratuluję" - napisała. Faktycznie, we wrześniu 2022 roku w rozmowie z "Party" Maja Hyży mówiła o przełożeniu ślubnych planów.

"Jasne, że jak każda para czasem się kłócimy, miewamy lepsze i gorsze dni, ale to nie zmienia naszej decyzji o ślubie" - powiedziała Party.

"Jesteśmy razem, kochamy się i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.Po wielu długich rozmowach doszliśmy do wniosku, że trzeba ją odłożyć w czasie. Tak z reguły robią pary, które nie są pewne swoich uczuć albo przechodzą kryzys. Zapewniam, nas to nie dotyczy i absolutnie nie należy doszukiwać się w naszym związku żadnego kryzysu! (…) to dość kosztowna impreza, musimy popracować i odłożyć trochę pieniędzy" - dodała Hyży. Wokalistka i jej partner Konrad Kozak są ze sobą od lat. Mają razem dwie córki - Tosię i Zosię. Maja Hyży ma jeszcze synów bliźniaków z poprzedniego związku, Konrad natomiast ma córkę, Blankę.