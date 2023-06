"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin śpi ze stopami w buzi. Tak ją synek urządził

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zyskali popularność dzięki udziałowi w siódmej edycji programu randkowego TVP "Rolnik szuka żony". Uczestnik zauroczył się w Marcie niemal od razu, jak ją zobaczył, po czym bardzo szybko odesłał inne kandydatki do swego serca. Po show para zdecydowała się wziąć ślub cywilny, a niedługo potem przyszło na świat ich pierwsze dziecko. Syn, jak się okazuje, potrafi czasem podokazywać rodzicom. Marta podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych nagraniem, jak śpi z pociechą.

W czerwcu 2022 roku urodził się syn uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony" - Marty Paszkin i Pawła Bodzianny. Bardzo aktywna w mediach społecznościowych para chętnie dzieliła się z fanami urywkami codziennego życia po pojawieniu się w domu niemowlaka. Często też wypowiadają się na temat wychowania dzieci. Ostatnio sporo kontrowersji wzbudziła wypowiedź Marty o tym, czy powinno się zabierać najmłodszych członków rodziny na imprezy typu wesele.

Żona rolnika pokazuje też, jak sama mierzy się z wychowywaniem pociech. Z okazji roczku syna podzieliła się z internautami nagraniem, w którym pokazuje, jak śpi z niemowlęciem. Chłopiec włożył jej stópkę do ust, czego zaspana mama nawet nie zauważyła. Pod postem Marta Paszkin dołączyła życzenia.

"Wczoraj Adaś skończył roczek. 365 dni miłości, szczęścia i… nieprzespanych nocy" - napisała kobieta pod filmikiem.

Post, który opublikowała Marta Paszkin spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów pary z "Rolnik szuka żony". Wiele osób podeszło bardzo żartobliwie do nagrania, komentując pokazaną na nim sytuacje. Obserwatorów rozbawiło to, w jakiej pozycji zasnęła Marta. "Pani Marto na załączonym filmiku widać, że jednak noce przespane", "Miło, że Adaś taki delikatny - ja to z pół obrotu przez sen nie raz dostałam z liścia" - czytamy w komentarzach. Internauci zachwycili się również tym, że kobieta wrzuca takie naturalne nagrania. "Super to o tobie świadczy, że nie wstydzisz się wrzucać takich filmików. Bez tapety na twarzy, takie zwykłe rodzinne chwile" - napisała jedna obserwatorka.

Do życzeń mamy przyłączyli się obserwatorzy celebrytki na Instagramie, życząc chłopcu wszystkiego najlepszego. "Sto buziaczków dla Adasia, samych radosnych dni", "Wspaniałości dla Adasia", "Adasiu rośnij duży i zdrowy" - pisali internauci pod nagraniem, które zamieściła kobieta w mediach społecznościowych. My również życzymy małemu sto lat.