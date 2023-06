Meghan Markle i książę Harry nie mogą się ostatnio pochwalić dobrą passą. Kilka dni temu okazało się, że żona byłego już księcia straciła kontrakt ze Spotify. Umowa była podpisana na 20 milionów dolarów, więc można się spodziewać, że jej utrata zabolała Meghan Markle. Tuż po tym wydarzeniu księżną przyłapali paparazzi. Meghan Markle nie wyglądała na szczęśliwą. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim całkowity brak makijażu na jej twarzy. Tak żona księcia prezentuje się na co dzień.

Meghan Markle bez makijażu. Tak wygląda naprawdę

Meghan Markle została przyłapana w Santa Barbara. Towarzyszył jej ochroniarz, bez którego księżna rzadko pokazuje się publicznie. Żona księcia zaprezentowała się w naturalnym wydaniu. Miała na sobie czarną bluzkę i czarne obcisłe spodnie. Do tego jej włosy były rozpuszczone i gładkie, a na twarzy nie było widać ani grama makijażu.

Meghan Markle wysiadła z auta i szła u boku ochroniarza. Nie rozmawiała z nim jednak, bo wpatrywała się w telefon, a potem gdzieś zadzwoniła. "New York Post" informuje, że rozmowa była dość żywiołowa. Serwis przypomina, dlaczego Meghan Markle straciła kontrakt ze Spotify. Żona księcia Harry'ego prowadziła podcast "Archetypy", w którym łamała stereotypy na temat kobiet, a także przeprowadzała wywiady z gwiazdami. Co jednak ciekawe, Meghan Markle nie wywiązała się z warunków umowy. Jej ostatni materiał ukazał się bowiem w listopadzie minionego roku. Firma Spotify zarzuciła jej wyprodukowanie niewystarczającej liczby materiałów. Meghan Markle stworzyła ich jedynie 12, a każdy z nich trwał około godziny.

Brutalne słowa ekspertki po aferze ze Spotify. Meghan Markle żeruje na sławie?

Tymczasem ponoć Meghan Markle dalej tworzy swoje materiały, o czym zapewniła rzecznika Archewell Production w rozmowie z "The Wall Street Journal". Meghan nadal tworzy treści dla odbiorców podcastu "Archetypes" - wyznała. Materiały mają się jednak pojawić na innej platformie streamingowej. Co ciekawe, podcast Meghan Markle był jednym z najpopularniejszych w Spotify. To jednak nie wystarczyło, by platforma chciała dalej współpracować z żoną księcia.