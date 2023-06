W programach telewizyjnych nosi długie piękne sukienki bądź spodnie. Tymczasem gdy była w Grecji, Dorota Wellman dała się sfotografować w zupełnie nieznanej raczej jej fanom odsłonie. Na zdjęciu Bartłomieja Jędrzejaka widzimy ją w szortach, które wyeksponowały opalone nogi i letniej koszulce. Nic dziwnego, że internauci docenili, że mogli zobaczyć swoją ulubienicę w mniej formalnej odsłonie. I od razu ruszyli z komentarzami pełnymi zachwytu.

Wellman odsłoniła nogi w Grecji

Ponieważ w Grecji temperatura potrafi nawet przekroczyć 40 stopni, Dorota Wellman podczas wyjazdu z kolegą z pracy, dwa lata temu, nie siliła się na wymuszoną w telewizji elegancję, w której byłoby jej za gorąco. Tak jak większość turystów, przechadzała się po mieście w zwykłych letnich ciuchach, co uwiecznił jej współtowarzysz. Na fotografii pogodynka "DDTVN", widzimy Wellman w krótkich dżinsowych szortach, t-shircie w paski oraz czarnych japonkach. Mniej formalna wersja Doroty od razu przypadła do gustu jej fanów. Większość komentarzy dotyczyła odsłoniętych nóg, których w telewizji nie można podziwiać w pełnej krasie. "Pani Dorotka sztosik w tych szortach", "Pani Doroto, te nogi bomba!", "Pani Dorotka pięknie wygląda, i te opalone nogi, wow", "Dorota wygląda wystrzałowo, bardzo zgrabne nogi", "Szkoda, że na co dzień nie możemy takiej pani oglądać", "Fajnie podziwiać pani opalone nogi, ma się pani czym chwalić!", pisali zachwyceni obserwatorzy Jędrzejaka.

Dorota Wellman i Bartek Jędrzejak Fot. instagram.com/bartekjedrzejak_official

Mówi, że schudła ponad 30 kilogramów

Dorota Wellman nie przywiązuje większej wagi do komplementów. I często zachęca kobiety do akceptacji własnego ciała. "Słyszę o sobie 'świnia', 'baleron', 'wieloryb'. Nie będę się wieszać z tego powodu, bo to jest dla mnie mało istotne. Ja wiem, kim jestem. A to, że ktoś lubi pluć, to niech sobie pluje. Myślę, że nie należy się tym przejmować" - mówiła prezenterka w rozmowie z Agatą Młynarską w programie internetowym "#agatasiekreci". Przy okazji tego wywiadu opowiedziała również o nieudanych próbach odchudzania. "Wielokrotnie bardzo się starałam to zrobić i nie jest to dieta pod tytułem: 'Teraz nie będę żarła, tylko piła zielone soki z dużą ilością jarmużu'. Ja się poddawałam wielokrotnie terapiom pod okiem lekarzy, dlatego udało mi się schudnąć przez wiele lat ponad 30 kilogramów, ale moja waga dalej już nie rusza" - ujawniła prowadząca "Dzień dobry TVN".

