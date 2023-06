Operacje plastyczne niegdyś były rzadkością, a gwiazdy niechętnie przyznawały się do ingerowania w swoją urodę. Obecnie coraz więcej osób ze świecznika normalizuje ten temat, a postępowe hasła związane z ruchem body positive sprawiają, że nawet twarze nie będące w mitycznym "kanonie" są uważane za piękne. Niekiedy jednak kompleksy zaburzają pewność siebie do tego stopnia, że operacja plastyczna wydaje się wybawieniem. Kobiety szczególnie często decydują się na korektę nosa. Na usunięcie garbków, zwężenie czy operacje krzywej przegrody nosa chętnie zdecydowało się wiele gwiazd.

Maffashion cierpiała przez krzywą przegrodę nosową. Wybawieniem okazała się operacja

Jennifer Grey popularność zyskała dzięki głównej roli w filmie "Dirty Dancing". Gwiazda zachwycała na ekranie naturalnością. W latach 80. nos filmowej Baby był wąski i nieco garbaty. Grey uznała, że operacja pozwoli jej wpasować się w kanon, w konsekwencji częściej będzie wygrywać castingi. Stało się dokładnie odwrotnie. Nowy nos na tyle zmienił wygląd twarzy aktorki, że dla producentów stała się ona zupełnie anonimowa i niecharakterystyczna.

Maffashion również przeszła zaskakującą metamorfozę. Jej nos zawsze był smukły i mały, jednak kilka lat temu Kuczyńska zdecydowała się na operacje plastyczną. Głównym powodem takiej decyzji były względy zdrowotne, chociaż oprócz naprawienia krzywej przegrody, chirurdzy na pewno popracowali także nad ogólnym kształtem nosa. "Okazało się, że jest bardzo źle. Moja przegroda jest całkowicie krzywa, mam przerośnięte małżowiny nosowe, a sam nos w środku zarośnięty tkanką. Do tego stopnia, że przerośnięta tkanka znajdowała się w okolicach zatok, uciskając je" - wyjaśniła Maffashion na Instagramie.

Kayah otwarcie przyznaje się do operacji plastycznych, Kylie Jenner twierdzi, że nie było ich tak dużo...

Kayah bez ogródek przyznała, że przeszła operację plastyczną nosa. Chirurg plastyczny pracował jedynie nad wyglądem czubka nosa - znacznie go zwęził i zmniejszył. Piosenkarka sama opowiedziała o korekcie. "Sama wolałam poinformować o swojej operacji, żeby potem nikt mi nie zarzucał czegoś, a ja miałabym się wypierać. To był śmieszny zabieg, który urósł do historii, którą się wszędzie opowiada" - mówiła w programie "Kobiecym okiem".

Operacje plastyczne nosa szczególnie upodobała sobie także rodzina Kardashianów. Korektę przeszła już chyba każda członkini popularnego klanu. Zmiana ta najbardziej zauważalna była u Kylie, której nos w dzieciństwie był sporo większy. Gwiazda niechętnie mówi o przebytych operacjach i uparcie twierdzi, że nie było ich tak dużo. "Ludzie myślę, że poszłam pod nóż i całkowicie zrekonstruowałam swoją twarz, ale to fałszywe przekonanie. Naprawdę nie rozumieją, co mogą zdziałać profesjonalnie ułożone włosy, dobry makijaż i wypełniacze".

