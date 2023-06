Dominika Gwit długo planowała zostać mamą. Jej marzenie spełniło się na początku tego roku, kiedy urodziła syna. W wywiadach wielokrotnie wspominała, że jej droga do macierzyństwa nie była usłana różami. Aktorka przez wiele lat zmagała się z niepłodnością wywołaną przez choroby immunologiczne. Od czasu narodzin pociechy Gwit dość regularnie pokazuje w sieci, jak chłopiec się rozwija. Dwa miesiące po narodzinach syna wybrała się na krótki odpoczynek nad polskie morze, gdzie zapozowała z nim na plaży. Ostatnio pociecha gwiazdy skończyła pięć miesięcy i z tej okazji na Instagramie Gwit pojawiło się nowe nagranie.

Zobacz wideo Dominika Gwit o śledzących ją paparazzi

Syn Dominiki Gwit rośnie jak na drożdżach. Pokazała nowe nagranie

"Dziś skończyłem pięć miesięcy" - zaczęła w imieniu syna Gwit. W dalszej części czytamy, że chłopiec rośnie jak na drożdżach, a rodzice są z niego niezwykle dumni. Aktorka zdradziła, że pociecha waży już siedem kilogramów. "Już się obracam z plecków na brzuszek, swędzą mnie dziąsła, ważę ponad siedem kilogramów i coraz więcej rozumiem. Mam dużo spraw na głowie. Chodzę na basen, opalam się na kocyku, tańczę i śpiewam z mamą, a na spacerach uwielbiam oglądać listki na drzewach. Za miesiąc będę już jadł nie tylko mleczko. Jak ten czas leci. Mama i tata za mną szaleją. Ale powiem wam w tajemnicy, że ja za nimi też" - czytamy. Obserwatorzy gwiazdy nie mogą się nadziwić, że chłopiec ma już pięć miesięcy. "Jaki słodziak do schrupania, pięć miesięcy, kiedy to zleciało... No to już poważny chłop, a co!", "Rośnie jak na drożdżach", "Cudowna mama!" - czytamy w komentarzach.

Dominika Gwit wybrała poród w państwowej placówce

Dominika Gwit wybrała poród w państwowej placówce. Aktorka cierpi na zespół metaboliczny. Jeden z ośrodków w Warszawie okazał się doskonałym wyborem na jej potrzeby. "Nie mam słów, żeby dziękować wspaniałemu personelowi. Wybitni lekarze sprawili, że wszystko przebiegło wzorowo. Dziękuję każdemu z osobna i kłaniam się nisko" - oznajmiła Gwit na Instagramie. Pobyt w placówce wspominała bardzo dobrze. Oceniła, że pracują w niej osoby z powołaniem.