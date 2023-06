Natalia Janoszek to aktorka, która wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". W Polsce kojarzona jest jako gwiazda Bollywood, co pewien czas temu podważył Krzysztof Stanowski. Dziennikarz postanowił przeanalizować dorobek artystyczny aktorki, wskutek czego wywołał niemały skandal. Pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy skierowanych w stronę Janoszek. Dziś aktorka pokazuje, jak ładuje baterie po skandalu. Wstawiła relację z term.

Natalia Janoszek w bikini w panterkę. Tak wypoczywa gwiazda Bollywood

Janoszek po aferze sprawia sprawę jasno. "Prawda sama się obroni"

Zamieszanie wokół kariery aktorki z pewnością odbiło się na jej samopoczuciu. Janoszek wróciła do mediów i od razu wydała następujące oświadczenie: "W dniu 23.05.2023 w swoim materiale wideo pan Krzysztof Stanowski postanowił bezprawnie i bezpodstawnie naruszyć moje dobra osobiste. Przedstawił w nim informacje nieprawdziwe, mylące opinię publiczną, a poprzez brak ich rzetelnej weryfikacji, skierował oszczerstwa i pomówienia wobec mojej osoby. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. W tym negatywnej oceny czyichś dokonań zawodowych. Na tym polega też praca prawdziwych dziennikarzy starających się dociec prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać, mówić półprawd i wyzywać drugiego człowieka, co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody". Teraz aktorka pokazała, jak wypoczywa w górach. Udała się wraz z koleżanką do term. Widzimy, że Janoszek ma na sobie ciemne okulary i bikini w panterkę. Tak gwiazda relaksuje się po kryzysie wizerunkowym.

Natalia Janoszek uważa, że dziennikarz mijał się z prawdą

Materiał o Natalii Janoszek przygotowany przez Krzysztofa Stanowskiego według aktorki jest nie na miejscu. Podkreśliła to na swoim Instagramie. "W moim przypadku pan Stanowski oparł swój nierzetelny materiał na medialnej tezie, iż moje osiągnięcia były wymyślone. Chcąc za wszelką cenę tę tezę uzasadnić, mijał się z prawdą, prezentując tendencyjnie i wybiórczo fragmenty moich wypowiedzi, by pasowały do jego tezy". Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.