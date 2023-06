Hans Zimmer to jeden z najlepszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie. Tworzył ścieżki dźwiękowe do takich hitów jak "Incepcja", "Interstellar", "Gladiator", "Top Gun: Maverick", "Piraci z Karaibów", "Mroczny rycerz", "Diuna" czy "Król Lew". Za dwa ostatnie filmy dostał Oscara. Przez blisko trzydzieści lat napisał muzykę do ponad 120 filmów. Muzyk oprócz pracy nad ścieżkami dźwiękowymi, daje koncerty na całym świecie. Obecnie przebywa w trasie po Europie. W trakcie występu w Londynie zaskoczył wszystkich, a najbardziej chyba ukochaną. Oświadczył się.

Hans Zimmer oświadczył się podczas koncertu. Zrobił to w bardzo zabawny sposób

Kompozytor odbywa właśnie tournée po Europie. Towarzyszy mu partnerka Diana De Luca. Podczas czwartkowego koncertu, który odbywał się w Londynie w hali O2, zdobywca Oscara postanowił przerwać występ, aby zadać ukochanej bardzo ważne pytanie. Poprosił ukochaną na scenę i przemówił do mikrofonu.

Jest jeszcze jedna rzecz. Więc to jest kobieta, którą kocham, najwyraźniej ona kocha mnie. Dlaczego cię tu przyprowadziłem? Chciałem zapytać o coś naprawdę ważnego. Czy zamknęłaś tylne drzwi? Czy mleko jest w lodówce? Czy mamy sorbet w zamrażarce? Czy wyjdziesz za mnie? - powiedział kompozytor, a każde pytanie oddzielała długa pauza.

Nie było słychać odpowiedzi partnerki, ponieważ nie miała mikrofonu, jednak na nagraniu można zauważyć, że zaraz po zadaniu ostatniego pytania energicznie kiwnęła głową. Para uściskała się i dostała owacje na stojąco i aplauz od widowni. Diana de Luca uciekła szybko za kulisy, a muzyk powiedział z uśmiechem na twarzy do wiwatującego tłumu "Wszystko dobrze się ułożyło". Później Zimmer zaprosił narzeczoną jeszcze raz na scenę, aby wykonała z nim jedną z jego ulubionych piosenek.

Hans Zimmer - związki

65-letni kompozytor był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była modelka Vicki Carolin. Byli małżeństwem od 1982 do 1992. Doczekali się córki Zoe Zimmer. Po rozwodzie drugi raz stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką była Suzanne Zimmer. W kwietniu 2020 roku muzyk miał złożył pozew o rozwód. Para miała wspólnie trójkę dzieci. Z Dianą de Luca Hans Zimmer został sfotografowany podczas 87. dorocznej ceremonii rozdania Oscarów w 2015 roku. Nie wiadomo jednak od kiedy się spotykają. Para uczestniczyła w kilku wydarzeniach w ostatnich latach, w tym w premierze filmu "The Boss Baby 2022: Family Business", do którego Zimmer przygotował muzykę. Ostatnio sfotografowano ich razem idących po czerwonym dywanie, gdy wybrali się na Variety's Hitmakers Brunch w 2021 roku.