W weekend 16-18 czerwca odbyła się kolejna, IX edycja Festiwalu "See Bloggers 2023", na której nie zabrakło gwiazd. Na łódzkie wydarzenie dla twórców internetowych tłumnie zjechały najpopularniejsze osoby z polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Izabellę Krzan, Karolinę Pisarek, Magdę Gessler, Martynę Wojciechowską, Cezarego i Edytę Pazurów, Małgorzatę Rozenek, Dorotę Szelągowską czy Tomasz Kammela. Było obecnych również wielu internetowych twórców. Ostatniego dnia gwiazdy postawiły na letnie i jasne stylizacje. Jak się prezentowały?

Karolina Pisarek

Modelka postawiła na bardzo zwiewną i letnią stylizację. Miała na sobie suknię do kolan w kolorze szampana, która mogła być z jedwabiu lub innej satynowej tkaniny. Zarzuciła na nią marynarkę w kremowym odcieniu, która wręcz idealnie współgrała z kreacją. Na stopach miała złote sandałki na cienkich paskach. Biżuteria była bardzo delikatna: zegarek, bransoletka, kolczyki-wkrętki i naszyjnik z małą zawieszką. W ręce trzymała torebkę w wyróżniającym się, zielonym kolorze. To znany model "Le Bambino" od Jacquemus. Modelka postawiła na rozpuszczone, proste włosy i delikatny, rozświetlający makijaż.

Karolina Pisarek Fot. AKPA

Izabella Krzan

Prezenterka pojawiła się w stylizacji, która może kojarzyć się z zakończeniem roku szkolnego. Izabella Krzan miała na sobie modne szerokie jeansy, sportowe, jasne buty, białą koszulę i czarną marynarkę. Stylizację uzupełniła wzorzysta apaszka, którą była miss miała zawiązaną pod kołnierzykiem. Jak widać, tak jak Pisarek, również Krzan jest fanką torebki "Le Bambino" od paryskiego domu mody. Wybrała jednak o wiele mniejszy rozmiar w kolorze czarnym. Prezenterka nie szalała z fryzurą i makijażem. Postawiła na sprawdzoną klasykę.

Izabella Krzan Fot. AKPA

Agnieszka Kaczorowska

Aktorka do Łodzi spakowała chyba same garnitury. Również ostatniego dnia festiwalu postawiła na ten rodzaj odzieży. Na ściance pozowała w błękitnym dwuczęściowym komplecie, który wyróżniał się żółtymi pionowymi pasami. Pod spód Kaczorowska założyła biały top. Na stopach miała beżowe sandałki na cienkich paskach. W ręce trzymała torebkę, która odcieniem idealnie pasowała do pasów na garniturze. Na nadgarstku można zauważyć kolorowe, koralikowe bransoletki, na palcach pierścionki, a w uszach iskrzące się kolczyki.

Agnieszka Kaczorowska Fot. AKPA

Edyta Pazura

Żona Cezarego Pazury postawiła na czarno-białą klasykę w wydaniu Chanel. Miała na sobie ulubione pikowane, czarne mokasyny od paryskiego domu mody. Reszta stylizacji również miała metkę Chanel. Białe, eleganckie spodnie w kant, z złotym znaczkiem na pasie, tweedowy, krótki żakiet z czarnymi wstawkami. Pod nim wystawał czarny top. Tego dnia Edyta Pazura miała też ze sobą beżową torbę typu tote bag od Chloe. Zdjęcie gwiazdy znajdziecie w galerii u góry strony.