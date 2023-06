Magda Gessler to znana i ceniona polska restauratorka, którą możemy oglądać w takich formatach jak "Kuchenne rewolucje" czy "MasterChef". Kreatorka smaku słynie z tego, że nie gryzie się w język. Jej wypowiedzi często wywołują zaskoczenie. Tym razem nie było inaczej. Gessler w jednym z ostatnich wywiadów wspomniała o parach jednopłciowych tworzonych przez mężczyzn. W komentarzach pod wywiadem restauratorki zawrzało. Co dokładnie powiedziała Gessler?

Magda Gessler o związkach mężczyzn z innymi mężczyznami. "Ale odklejka"

Restauratorka w wywiadzie z Pomponikiem pozwoliła sobie na kontrowersyjną wypowiedź. Gessler uznała, że nastał dobry moment na zajęcie stanowiska w sprawie par jednopłciowych. "Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn, i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi o porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność" - wyznała. W komentarzach pod wywiadem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Ale odklejka", "A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?", "Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?" - piszą internauci. Co uważacie na temat wypowiedzi restauratorki?

Magda Gessler i lista jej ukochanych

Pozostając w temacie związków, ostatnio opublikowaliśmy artykuł dotyczący relacji restauratorki z mężczyznami. Z książki Gessler pt. "Magda" dowiadujemy się kilku smaczków na temat tajemniczego Roma, Volkharta Müllera, Piotra Gesslera oraz Waldemara Kozerawskiego. O pierwszym z wymienionych kreatorka smaku wspomniała następująco: "Był piękny, zaborczy i… absolutnie za niski. Kiedy byliśmy na spacerze, ja szłam po jezdni, a on po chodniku. A gdy pewnego dnia założyłam szpilki, stwierdził, że go zdradziłam". Więcej na temat relacji znanej restauratorki z mężczyznami przeczytacie tutaj.