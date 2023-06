Kilka miesięcy temu o zaginięciu Abby Choi rozprawiał prawie cały świat. 21 lutego bieżącego roku zgłoszono sprawę na policję, a śledczy rozpoczęli poszukiwania influencerki. Pod koniec lutego policja odnalazła jej odcięte nogi w Tai Po, dzielnicy Hongkongu. Kilka dni później znaleziono również inne fragmenty ciała modelki. Śledczym udało się odnaleźć także krajalnicę do mięsa oraz piłę elektryczną, którymi według ustaleń popełniono makabryczną zbrodnię.

Abby Choi zginęła tragicznie. W Chinach rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Jak będzie wyglądała ceremonia?

W sprawie zabójstwa doszło do aresztowania kilku osób. Zatrzymany został m.in. jej były mąż, 28-letni Alex Kwong, jego brat Anthony Kwong oraz ich ojciec. Według ustaleń to właśnie ta trójka usłyszała zarzut morderstwa. Z kolei, wobec matki Kwonga, Jenny Li, wystosowano zarzut utrudniania i zakłócania dochodzenia.

Jak podaje portal TVN24, uroczystości pogrzebowe są w toku. Czuwanie nad zmarłą zorganizowano w niedziele 18 czerwca w Po Fook Memorial Hall. Jest to obiekt żałobny, położony w dzielnicy Sha Tin na północnych przedmieściach Hongkongu. W ceremonii wzięli udział jedynie najbliżsi zmarłej. Uroczystość odbyła się zgodnie z buddyjskim obrządkiem obchodzenia tego typu wydarzeń.

Salę zdobiły m.in. zdjęcia przedstawiające życie Abby Choi. Archiwalne fotografie zostały przyzdobione złotymi ramkami. Na poniedziałek 19 czerwca zaplanowana jest oficjalna część ceremonii pogrzebowej. Uroczystość ma się rozpocząć już we wczesnych godzinach porannych. Po pogrzebie ciało Abby Choi ma zostać przetransportowane do klasztoru na wyspie Lantau. Następnie zostanie ono skremowane.

Abby Choi miała przed sobą prosperującą karierę. Osierociła czwórkę dzieci

Abby Choi pochodziła z bardzo dobrze sytuowanej rodziny. Według szacunków miała dysponować majątkiem o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów hongkońskich, co w przeliczeniu daje prawie 57 milionów złotych. Zagraniczne media często używały wobec niej określenia bywalczyni hongkońskich salonów. Prywatnie wychowywała czwórkę dzieci.

Zawodowo była rozchwytywaną modelką. Ostatni raz pojawiła się na okładce styczniowego numeru magazynu "L'Officiel Monaco". Wówczas pisano o niej w samych superlatywach. Modelkę nazwano "ikoną stylu i osobowością medialną, która wzięła świat szturmem, dzięki nieskazitelnemu poczuciu stylu i niepohamowanej pasji do mody". Jej zdjęcia pojawiały się również w takich międzynarodowych magazynach modowych jak: "Vogue", "Harper's Bazaar", czy "Elle". Swego czasu wzięła także udział w paryskim tygodniu mody.