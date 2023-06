Medialne spekulacje na temat związku Piotra Żyły z Marceliną Ziętek zaczęły się pojawiać wraz z początkiem 2020 roku. Wówczas skoczek był świeżo po rozwodzie. Para starała się unikać światła fleszy, utrzymując uczucie w tajemnicy. Próżno było szukać ich wspólnych zdjęć. Dopiero po czasie ujawnili pierwszy wspólny kadr i wszystko stało się jasne. Od tamtego momentu chętnie dzielą się wspólnym życiem. Nie da się ukryć, że ostatnio sen z powiek spędza im budowa nowej luksusowej i energooszczędnej posiadłości. Wszystko wskazuje na to, że zakochani w przerwie od wizyt na budowie postanowili wybrać się na randkę. Ukochana skoczka skrupulatnie zrelacjonowała wyjście. Jak się bawili?

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek wybrali się na randkę. Postawili na podobne stylizacje

Marcelina Ziętek mimo młodego wieku może pochwalić się bujnym życiorysem. Partnerka sportowca ma za sobą role w serialach paradokumentalnych takich jak "Szkoła", czy "19+". Swego czasu startowała również w konkursach piękności typu Miss. Zdobytą popularność chętnie wykorzystuje w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej profil śledzi prawie 100 tysięcy użytkowników.

Celebrytka stara się być z nimi na bieżąco w kontakcie i co rusz dzieli się nowinkami. Ostatnio zrelacjonowała wyjście na randkę z Piotrem Żyłą. Najpierw zakochani zapozowali w windzie. Tego wieczoru oboje postawili na eleganckie stylizacje. Ona miała na sobie czarną mini z długim rękawem. Do tego założyła sandałki na wysokim obcasie oraz jeansową kurtkę. Z kolei on postawił na jasne jeansy oraz niebieską koszulę w pasującym kolorze. Na głowie miał czapkę z daszkiem. Trzeba przyznać, że oboje bardzo dobrze się prezentowali, a na ich twarzach gościł promienny uśmiech.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek Instagram/@marceepan

Na dalszej części InstaStories możemy prześledzić cały przebieg randki. Początkowo zakochani wybrali się na urokliwy spacer. W tle można było dostrzec piękny zachód słońca, który rozciągał się nad budynkami. Później przyszła pora na wyśmienitą kolację w orientalnej restauracji. Na sam koniec Ziętek dodała kilka ujęć z klubu nocnego. Uradowana tańczyła w towarzystwie przyjaciół. Niestety, na filmach próżno szukać Żyły. Być może sportowiec postanowił wcześniej udać się do domu i odpocząć.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek budują luksusową posiadłość. Serce domu już jest

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są w trakcie budowy wymarzonego domu. W mediach społecznościowych często chwalą się tym, jak idą postępy prac. Ostatnio ukochana skoczka uchyliła rąbka tajemnicy i zaprosiła fanów do kuchni. Okazuje się, że to pomieszczenie jest już prawie gotowe. W sercu domu panuje nowoczesny i minimalistyczny styl. Białe meble ozdobione są czarnym blatem. Z kolei płytki na podłodze imitują modny w tym sezonie beton. "Zapraszam was do serca domu, w którym będą powstawać wszystkie pyszności dla naszej rodziny i dla najbliższych" - napisała podekscytowana Ziętek na Instagramie. Zdjęcia pomieszczenia możecie zobaczyć TUTAJ.