Michał Wiśniewski jako lider zespołu Ich Troje zyskał ogromną popularność. Fani interesują się nie tylko jego twórczością, ale i życiem prywatnym. Wokalista jest ojcem szóstki dzieci. Ostatnia z pociech to Noël Cloé, który przyszedł na świat 16 maja 2023 roku. W sieci obecnie głośno o tym, że Wiśniewski razem z żoną Polą i dziećmi wkrótce zmienią miejsce zamieszkania. Wiemy już, jak będzie wyglądała ich przyszła jadalnia. Spójrzcie, na jaki styl postawił muzyk.

Michał Wiśniewski jest miłośnikiem nowoczesności i klasyki. Widać to po jadalni

W formacie "Jestem jaki jestem 3" możemy przyjrzeć się temu, jak powstaje nowy dom Wiśniewskiego. Budowa ruszyła pełną parą. Do efektu finalnego jeszcze daleko, ale już teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała jadalnia. Na zdjęciu opublikowanym przez studio projektowania wnętrz widzimy, że w domu Wiśniewskiego będą dominowały jasne i ciepłe barwy. Meble w tradycyjnym stylu zostały przełamane nowoczesnymi dodatkami. W takiej jadalni rodzina będzie mogła spotykać się i konsumować posiłki z przyjemnością. Pola Wiśniewska jest zachwycona wizualizacją. "Uwielbiam" - napisała pod postem z jadalnią. W pomieszczeniu przewidziany jest duży stół z kilkoma krzesłami. Na pewno pomieści dużą rodzinę Wiśniewskiego.

Pokazujemy pierwszy z kadrów domu dla Poli i Michała Wiśniewskich. Całkowicie niespodziewanie ta bardzo nowoczesna bryła będzie skrywała domowe, przytulne wnętrze w ciepłych barwach - czytamy na Instagramie studia.

Michał Wiśniewski przedstawia wizję domu. Przewidział miejsce dla członków Ich Troje

"My akurat trafiamy na takich ludzi, przy budowie tego domu, którzy absolutnie znają się na tym, co robią. jeśli chodzi o projektantów wnętrz, to naprawdę, od tego jest projektant, żeby spełniać twoje marzenie. My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, że to ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku. Natomiast część domową będzie projektować Pola. Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie" - zdradził muzyk w rozmowie z Jastrząb Post.