Laluna chwali się nowym zdjęciem. Fani patrzą na retusz. 'Coś nie pykło'

Laluna zyskała większą sławę i rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym programie rozrywkowym "Królowe życia". W 2022 roku stacja TTV podjęła decyzję o zakończeniu formatu, ale celebrytka nie próżnuje i nie daje łatwo o sobie zapomnieć. Wręcz przeciwnie. Występuje w nowym show "Diabelnie boskie" i prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Właśnie pochwaliła się na Instagramie kolejnym zdjęciem. Fanów nurtuje jedna kwestia. Czy to efekt Photoshopa?

Laluna pokazała nowe zdjęcie. Fani kręcą nosem. "Coś nie pykło"

Wobec Laluny nie da się przejść obojętnie. Celebrytka nigdy nie kryła swojego zamiłowania do dobrodziejstw medycyny estetycznej. Otwarcie mówi o wszystkich zabiegach, których dokonała, by odmienić swój wizerunek. Często korzysta również z różnorodnych filtrów upiększających. Być może tym razem poszła o krok dalej.

Na pierwszy rzut oka nowo dodane zdjęcia nie wzbudzają żadnych podejrzeń, ale gdy przyjrzymy się dokładniej, możemy wychwycić kilka niejasności. Przede wszystkim celebrytka ma wręcz nienaturalnie wygładzone rysy twarzy. Oprócz tego na fotografii trudno nie zauważyć słynnego efektu fali odbijającej się na meblach. Dzieje się tak, gdy celebryci przerabiają zdjęcia za pomocą specjalistycznych programów bądź aplikacji to retuszowania zdjęć.

Te z pozoru błahe elementy nie umknęły czujność internautów, którzy niemal od razu wychwycili, że na udostępnionych zdjęciach coś jest nie tak. Pod postem pojawiły się liczne komentarze. "Kocham cię Laluna, ale na tych fotach coś nie pykło" - napisała jedna z internautek. "Więcej Photoshopa się nie dało?" - dodała kolejna. To tylko niektóre z reakcji, jakie pojawiły się pod postem. Oprócz wątpliwości dotyczących retuszu zdjęć spora część obserwujących Laluny pochwaliła jej nowe ujęcia i zasypała celebrytkę komplementami. "Oba zdjęcia to petarda!", "Są niesamowite", "Piękna" - pisali.

Jakiś czas temu Laluna wybrała się na kolejny zabieg medycyny estetycznej. Celebrytka zdecydowała się na wolumetrię, czyli uwypuklenie kości policzkowych. Całość wizyty skrupulatnie zrelacjonowała na InstaStories, później załączyła również specjalny post. Niestety, fani w komentarzach nie byli dla niej zbyt przychylni. Jednomyślnie twierdzili, że różnica jest wręcz niezauważalna. Po jakimś czasie od publikacji Laluna zdecydowała się na usunięcie postu. Najprawdopodobniej niezbyt pozytywne opinie nie przypadły jej do gustu. Poza tym odniosła się do krytyki i nie przebierała w słowach. Na InstaStories zamieściła zdjęcie wykonane chwilę po zabiegu. Okrasiła je ostrym komentarzem. "Ledwo człowiek coś doda i już jest g**no burza" - zaczęła. Później było tylko lepiej. "Jeśli nie widzisz różnicy, to popatrz się w d**ę. Tyle w temacie" - skwitowała.