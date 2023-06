Joanna Przetakiewicz nigdy nie ukrywała, że "kocha luksus z wzajemnością". Nie ma się temu co dziwić. Sama pochodzi z dość zamożnej rodziny, na studiach założyła sieć klinik dentystycznych, a przed laty jej partnerem był najbogatszy Polak - Jan Kulczyk. Bizneswoman bywała na najlepszych i najwystawniejszych przyjęciach świata, spędzając czas z ludźmi z podobnego środowiska. W pewnym momencie postanowiła nawet zawalczyć o to, by inne kobiety były bardziej świadome, nie doświadczały przemocy ekonomicznej, były niezależne i bogate na swoją miarę. Wydała książkę "Pieniądze szczęście dają", która łamie stereotypy i pokazuje kobietom, jak układać swoje finanse tak, by być niezależną i tym samym wolną. Sama ma świetnie prosperujące marki: modową i z akcesoriami do urządzania wnętrz, więc o finanse martwić się nie musi.

Joanna Przetakiewicz zainwestowała w ogród. Postawiła sobie palmy

Ostatnio Przetakiewicz postanowiła jednak zainwestować w ogród. Postawiła w nim sobie... palmy. Nie jest wiadomo, czy jest to pokłosiem zainteresowania ekologią, a może po prostu odległe podróże się jej już po prostu znudziły. Inna sprawa, że "nie ma to jak w domu", a gdy będzie ciepło, będzie mogła sobie po prostu posiedzieć pod palmą i popijać drinka. A to wszystko bez ruszania się poza swoją strefę komfortu, tudzież poza bramę swojego ogrodu. Żyć, nie umierać! Trzeba przyznać, że jej warszawska posesja zamieniła się w prawdziwą posiadłość niczym z USA!

Przetakiewicz ma sposób na piękne włosy. Niedrogi

Joanna Przetakiewicz inspiruje inne kobiety. "Przepięknie"

Pod zdjęciem, klasycznie pojawiła się lawina komentarzy. Wynika z nich, że bizneswoman inspiruje kobiety nie tylko do zajmowania się swoimi finansami, ale być może również do zainwestowania w piękny ogród. Fanki zachwycały się roślinnością i zadbanym otoczeniem.

Bardzo gustownie, egzotycznie i wakacyjnie. Super! Kocham takie rośliny.

Oczywiście bajkowo. Kalifornia w Polsce.

Styl wejścia do domu jak w Londynie, a rośliny jak w Saint Tropez. Cudownie.

Raj, a po środku pani Asia - czytamy.

A wam jak podoba się ogród Joanny Przetakiewicz? Gustowny?