Smolasty może pochwalić się mianem jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Stworzył wiele utworów, które mają miliony wyświetleń na platformie YouTube. Do jego najlepszych piosenek należą między innymi "Uzależniony", "Pijemy za lepszy czas" czy "Boję się kochać". Wokalista jest aktywny w mediach społecznościowych. Stale komunikuje się z fanami za pomocą profilu na Instagramie, gdzie zebrał prawie pół miliona obserwatorów. Niedawno w sieci pojawił się nietypowy filmik z jego udziałem. Było groźnie.

Smolasty zaczął się palić podczas koncertu

Smolasty może pochwalić się sporym gronem fanów. Bardzo często występuje na różnego rodzaju koncertach i eventach. Artysta dba o to, aby podczas jego występów nie było nudno. Wykonywanie piosenek urozmaica dodatkowymi specjalnymi efektami. Tak też było podczas eventu w Krotoszynie. Smolasty był właśnie w trakcie wykonywania piosenki "Duże oczy". Tuż przed refrenem pokusił się o wybuch specjalnego "ognia", który przypadł do gustu fanom. Niestety, chwilę później zorientowali się, że doszło do nieprzyjemnego zdarzenia.

Wyjątkowa scenografia była bardzo niebezpieczna. Smolasty w trakcie piosenki stanął za blisko jednej z wyrzutni ognia. Chwilę później fani byli świadkami dramatycznego wydarzenia. Raper zaczął się palić na scenie! Zauważył, że kawałek jego koszuli był zajęty ogniem. Szybko uciekł na backstage, gdzie współpracownicy pomogli mu ugasić niewielki pożar. Po chwili wrócił do fanów, nie przerywając piosenki. Jego koszula była w strzępach. Choć nic poważnego się nie stało, ta sytuacja mogła skończyć się fatalnie.

Smolasty ma nową dziewczynę?

Życie miłosne rapera niewątpliwie należy do burzliwych. Przez jakiś czas Smolasty był poważnie związany z Honoratą Skarbek. Później fotoreporterzy widywali go w towarzystwie Blanki Stajkow, która w tym roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. W końcu jakiś czas temu pokazał się w objęciach znanej modelki, Nicole Akonchong. Po jakimś czasie wyznał, że postanowili zakończyć związek. Ostatnio jednak opublikował zdjęcie z tajemniczą brunetką. Póki co raper nie wyznał kim jest dziewczyna, ani co ich łączy.