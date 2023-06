Katarzyna Grochola znowu w szpitalu. Opublikowała zdjęcie

Katarzyna Grochola jakiś czas temu podzieliła się z fanami informacją, że zdiagnozowano u niej raka. Znana pisarka ma za sobą już dwie operacje płuc. Początkowo było jej trudno. "Jestem potwornie słaba, niestety. Nikt mnie nie uprzedził, że operacje na płucach są najbardziej krwawe i najdłużej się po nich dochodzi do siebie" - mówiła w rozmowie z Dorotą Wellman. Na początku lutego 2023 roku wyznała, że w końcu może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami badań. Od tego czasu powoli powraca do pełnego zdrowia.

Katarzyna Grochola pokazała zdjęcie ze szpitala

Katarzyna Grochola jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Znana pisarka zdobyła ponad 90 tysięcy obserwujących na Instagramie. Często dzieli się rodzinnymi kadrami. Nie brakuje także ujęć ze szpitala. Tak też było ostatnio. Grochola była zmuszona ponownie pojawić się w tym miejscu. Tym razem pokazała zdjęcie tomografu. Dołączyła krótki opis. "Dziś to...pozdrawiam" - wyjaśniła.

Wygląda na to, że Katarzyna Grochola niezmiennie pozostaje pod opieką lekarzy. Jak można się domyślić, nie jest to dla niej łatwe. Nie jest jednak sama. Po raz kolejny obserwatorzy okazali się niezastąpieni. Dodali jej otuchy w komentarzach. Są przekonani, że wyniki badań będą dobre. "To najlepsza maszyna na świecie, która bardzo często ratuje nam życie", "Twardziel jesteś, będzie dobrze" - czytamy na profilu pisarki.

Katarzyna Grochola poprosiła fanów o pomoc w poważnej sprawie

Katarzyn Grochola od niedawna nabiera sił. Pomimo tego, pisarka ma jeden duży problem. Od wielu lat pali papierosy. Niestety, w żaden sposób nie może sobie poradzić z nałogiem. Kilka miesięcy temu opublikowała filmik, w którym poprosiła internautów o rady. "Kochani, pomóżcie. Radziłam sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale z tą jedną nie mogę sobie poradzić. Popalam. Mimo że dzwony ostrzegawcze w całym świecie chyba dzwonią, żebym się ratowała. Rzuciłam palenie, teraz znowu popalam" - powiedziała Grochola. Obserwatorzy podrzucili jej kilka propozycji. "Silna wola i przeświadczenie, że palenie papierosów to zbrodnia na samym sobie", "Po prostu silna wola, nic innego nie pomoże. Ja tak zrobiłam 20 lat temu, powiedziałam sobie, że palenie nic mi nie daje. Trzeba tylko chcieć! Zdrowie najważniejsze" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska jest przerażona wizją nowotworu. Mówi o tym bez ogródek. "Jestem osobą palącą"