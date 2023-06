Afera z Krzysztofem Daukszewiczem i Piotrem Jaconiem ma swój ciąg dalszy. Po tym jak satyryk zdecydował się nie wracać do "Szkła kontaktowego", okazuje się, że program TVN24 stracił kolejnego komentatora. Robert Górski w wiadomości mailowej do kolegów, której treść ujawnił Daukszewicz na Facebooku, napisał, że w ramach solidarności nie będzie dłużej gościć na antenie stacji. Porównał ją do... TVP Info.

"Szkło kontaktowe". O co chodzi w konflikcie Krzysztofa Daukszewicza z Piotrem Jaconiem i TVN24?

"Szkło kontaktowe" nie ma teraz dobrego czasu. Zaczęło się od tego, że Krzysztof Daukszewicz na koniec programu pozwolił sobie na niestosowny żart na temat korekty płci w obecności Piotra Jaconia, który jest ojcem transpłciowej córki. Żart wymierzony był w polityków PiS, jednak niejako rykoszetem trafił w Jaconia. Władze stacji postanowiły odsunąć satyryka na jakiś czas od udziału w programie. Satyryk postanowił tam jednak nie wracać, przez hejt, jaki go po tym spotkał. "Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia, mówiąc, "jaką on ma dzisiaj płeć", a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji. Piotr Jacoń nie uznał, jak mówił, "pokątnych" przeprosin, ale jak miałem to zrobić? Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać w internecie następny manifest. I mam niestety nieodparte wrażenie, że sam się na swój krzyż wdrapał, bo nikt go tam nie powiesił" - pisał Krzysztof Daukszewicz w sieci. Okazuje się, że ta sytuacja nie spodobała się Robertowi Górskiemu.

Robert Górski odchodzi ze "Szkła kontaktowego". Mówi, że TVN24 "niszczy niewinnego człowieka"

18 czerwca okazało się, że ze "Szkłem kontaktowym" po odejściu Krzysztofa Daukszewicza, nie chce mieć nic wspólnego Robert Górski. Artysta kabaretowy o swojej decyzji poinformował w mailu, którego treść możemy przeczytać w internecie. "Robercie dziękuję za wsparcie i dobrą solidarność. Wykonałeś wyjątkowy gest w dzisiejszych czasach" - napisał Krzysztof Daukszewicz w opisie do screenu maila Górskiego.

Tą drogą w ramach solidarności z Krzysztofem i w ramach niezgody na podobieństwo TVN24 do TVP Info, jako gość "Szkła" bardzo dziękuję za gościnę. Stacja niszczy niewinnego człowieka i dlatego nie chcę tego wspierać swoją obecnością - napisał Robert Górski.

Próbowaliśmy skontaktować się z Piotrem Jaconiem, by zapytać go o słowa Roberta Górskiego. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy od niego odpowiedzi.

