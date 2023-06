Gdy Brytyjczycy nie ochłonęli jeszcze po Tropping the Colour, czyli uroczystej defiladzie z okazji urodzin nowego króla - Karola III, media na całym świecie ponownie rozpisują się o rodzinie królewskiej. Wszystko za sprawą uroczego zdjęcia, które monarchia wstawiła z okazji Dnia Ojca. To święto w Zjednoczonym Królestwie obchodzone jest w trzecią niedzielę czerwca, która w tym roku przypada 18. dnia miesiąca. Historia tzw. Father's Day sięga XX wieku, kiedy sierota Grace, mieszkająca w Fairmount (Zachodnia Wirginia w Stanach Zjednoczonych), po tragedii górniczej, w której zginęło 362 mężczyzn, namówiła lokalnego księdza na zorganizowanie mszy ku czci zmarłych ojców. W Wielkiej Brytanii świętowanie tego dnia przyjęło się po wojnie.

REKLAMA

Zobacz wideo książę William

Rodzina królewska obchodzi Dzień Ojca. Jacy oni są już duzi!

Jak co roku, monarchia publikuje z tej okazji wyjątkową, zawsze nową fotografię księcia Williama i trójki jego pociech - dziewięcioletniego George'a, ośmioletniej Charlotte i pięcioletniego Louisa. W 2023 roku cała czwórka ubrała się na niebiesko. Książę Walii założył na tę okazję niebieską koszulę i spodnie, starszy syn ubrany był w jeansy i koszulę z długim rękawem, a młodszy krótkie spodenki i sweter. Księżniczka Charlotte, jak na prawdziwą damę przystało, ubrana była w uroczą sukienkę w kwiatki. Uśmiechom nie było końca, jednak to, co naprawdę przykuwa uwagę to fakt, jakie dzieci księcia Walii są już duże. Cały świat w końcu pamięta, jak każde z nich było jeszcze noszone na rękach.

No i spójrzcie tylko na zawadiacką minę małego Louisa. Jak zawsze cała fotografia należy wyłącznie do niego.

Trooping the Colour. Księżniczka Charlotte TO zrobiła

Fotografia z okazji Dnia Ojca zachwyca. "Prawdziwa miłość i szczęście"

Zaledwie godzinę od publikacji zdjęcia polubiono je niemal 200 tys. razy. Pod nim pojawiła się dosłownie lawina komentarzy zachwyconych internautów. "Najlepsze zdjęcia, które pokazują prawdziwą miłość i szczęście pomiędzy ojcem i jego dziećmi. Proste i piękne" - zachwycała się jedna z internautek. "Charlotte wygląda jak jej prababcia. Serce Williama musi bić szybciej za każdym razem, gdy ją widzi"- napisała z kolei inna.