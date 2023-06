Anna i Grzegorz Bardowscy są doskonałym przykładem na to, że w telewizji można odnaleźć drugą połówkę. Para poznała się w drugiej edycji hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Między tą dwójką niemal od razu pojawiło się płomienne uczucie. Dziś Anna i Grzegorz są już po ślubie. Para wychowuje dwójkę dzieci: syna Jana i córkę Liwię. Wygląda na to, że ostatnio Bardowscy żyją na walizkach. Niedawno zakochani świętowali siódmą rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się do Pragi. Kilka dni później wraz z dziećmi wyjechali na Wyspy Kanaryjskie. Obecnie pojechali na weekend do Łodzi. Anna właśnie pokazała stylizację na wieczór. Fanki są jednomyślne.

Anna Bardowska podbija Łódź w olśniewającej stylizacji. "Jak milion dolców"

Choć od udziału Anny w programie "Rolnik szuka żony" minęło już sporo czasu, to celebrytka nie może narzekać na brak zainteresowania. Wręcz przeciwnie. Kobieta prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 291 tysięcy użytkowników. Anna często uchyla im rąbka tajemnicy i chętnie dzieli się nowinkami. Tym razem pokazała, w jaki sposób spędza z mężem czas w Łodzi.

Z opublikowanej relacji wynika, że para wybrała się na branżowy event, w którym udział brała Magda Gessler. Najpierw zaplanowane było spotkanie, a później wieczorowa kolacja. Z tej okazji Anna zdecydowała się pochwalić stylizacją, na jaką się zdecydowała. Kobieta postawiła na jasną aksamitną bluzkę we wzorzyste kwiaty. Do tego dobrała krótką bladoróżową spódniczkę. Całość uzupełniła dodatkami: kopertówką w kolorze jaskrawego różu i beżowymi sandałkami na obcasie. "No i wygląda na to, że czeka nas randeczka w Łodzi" - napisała pod zdjęciem.

Pod opublikowanym postem od razu pojawiły się liczne komentarze. Fanki aż oniemiały z zachwytu i nie szczędziły celebrytce miłych słów. Posypały się same komplementy. "Piękna jak zawsze!" - napisała jedna z internautek. "Super pani wygląda" - dodała kolejna. "Jak milion dolców", "Wow, ale laska!", "Barbie girl"- zachwycały się następne.

Jakiś czas temu rodzina Anny Bardowskiej obchodziła ważną uroczystość. Jej młodsza siostra przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Fani byli nieco zaskoczeni sporą różnicą wieku między nimi. "To pani siostra? Wow!" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. Na tę wyjątkową okazję Anna założyła koronkową sukienkę w lawendowym kolorze. Jej córka miała na sobie różową sukienkę w kwiaty. Włosy miała ozdobione spinkami z kokardkami. Z kolei syn Bardowskiej założył garnitur i muchę. Nie da się ukryć, że wszyscy prezentowali się niezwykle elegancko. Internautki były zachwycone rodzinną fotografią. "Pięknie wyglądacie", "Podobne jesteście do siebie. Piękna rodzinka" - pisały. Zdjęcie możecie zobaczyć TUTAJ. Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska wybudowała z mężem dom. Łazienka robi nieziemskie wrażenie.