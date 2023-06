12 czerwca Tori Spelling i Dean McDermott świętowali 15 urodziny córki Stelli w jednym z hoteli w Los Angeles. Pozowali razem do zdjęć, dlatego fanów pary zaskoczyło, że zaledwie pięć dni później mężczyzna poinformował na Instagramie, że się rozwodzą. Co ciekawe, po kilku godzinach jego wpis zniknął z internetu, choć jak wiadomo, nic co pojawiło się w sieci, nie ginie bezpowrotnie. Póki co aktorka nie skomentowała oświadczenia ukochanego, a i on nie wytłumaczył całego zamieszania.

Zaskakujące oświadczenie męża Tori Spelling o rozwodzie wyparowało

Tori Spelling i Dean McDermott wzięli ślub w 2006 roku. Małżonkowie doczekali się trzech synów: Liama, Finna i Beau oraz dwóch córki: Stelli i Hattie. Czyżby ich rodzina właśnie się rozpadała? Plotki o ich problemach małżeńskich krążyły już od miesięcy. Portal Page Six cytuje oświadczenie aktora, którego nie ma już na jego oficjalnym koncie na Instagramie.

"Z wielkim smutkiem i bardzo ciężkim sercem, po 18 latach razem i doczekaniu się piątki niesamowitych dzieci, zdecydowaliśmy się pójść z Tori osobnymi drogami i rozpocząć nową własną podróż" - napisał na Instagramie mąż aktorki i zapewnił, że dla dobra dzieci, ich relacje pozostają poprawne. Dla nich są gotowi nie drzeć kotów i pójść na każde ustępstwo, dzieląc się wychowaniem tak, jak dotychczas.

Będziemy nadal współpracować jako kochający rodzice, prowadzić i kochać nasze dzieci, w tym trudnym czasie. Prosimy, abyście wszyscy uszanowali naszą prywatność, ponieważ poświęcamy ten czas, aby otoczyć naszą rodzinę miłością. Dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwość - napisał mąż Tori na Instagramie.

Co ciekawe, po kilku godzinach wpis Deana zniknął z sieci. Czyżby napisał go zbyt pochopnie? A może jednak para się rozmyśliła i rozwód, o którym informował mąż gwiazdy "Beverly Hills 90210" jest już nieaktualny? Na razie małżonkowie milczą w tym temacie jak zaklęci.

Przestała nosić obrączkę

Przypomnijmy, że pierwsze plotki o problemach małżeńskich Spelling pojawiły się już w 2021 roku, gdy zauważono, że aktorka przestała nosić obrączkę. "To po prostu dziwne, że ludzie muszą to wiedzieć" - mówił McDermott w jednym z wywiadów. 'Co się dzieje z Tori i Deanem? Nie nosi pierścionka'. Dlaczego musisz to wiedzieć? Jak to wpłynie na twój dzień?" - nie krył zaskoczenia, twierdząc, że między nimi wszystko układa się dobrze. Para regularnie była widywana razem z dziećmi, co myliło ich fanów. Wcześniej serialowa Donna musiała wybaczyć małżeńską zdradę, co stało się podstawą ich serialu dokumentalnego z 2014 roku "True Tori".