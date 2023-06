Hashtagi Roku to plebiscyt dla twórców internetowych, którzy wyróżniają się działalnością w sieci, kreują oryginalne treści, a ich odbiorcy tworzą aktywną społeczność. Finał plebiscytu odbył się 17 czerwca 2023 roku podczas Gali w Teatrze Scena Monopolis w Łodzi. Była to część konferencji See Bloggers 2023. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd. Pojawili się m.in.: Edyta i Cezary Pazurowie, Izabella Krzan, Agnieszka Hyży, Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela, Martyna Wojciechowska czy Dorota Szelągowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak planuje ślub? "Czy będzie lipa, to zobaczymy"

Agnieszka Hyży

Dziennikarka już chyba mocno czuje nie wiosnę, a lato. Jej kreacja przyciąga wzrok nie tylko ze względu na intensywny kolor, ale również krój. Agnieszka Hyży miała na sobie zestaw w odcieniu chabrowym, pokrytym czarnymi piórami. Komplet składał się z mini spódniczki, crop topu i krótkiej marynarki. Na stopach prezenterka miała złote sandałki. Stylizacja podkreśliła sylwetkę gwiazdy i opaleniznę. Włosy miała spięte, a po bokach zwisały jej kosmyki. Lato poczuła także Barbara Pasek, która miała czarny komplet, odsłaniający ramiona, brzuch i nogi i limonkową marynarkę. Zdjęcia zobaczysz w galerii u góry strony.

Agnieszka Hyży KAPiF.pl / KAPiF.pl

Brutalne słowa ekspertki po aferze ze Spotify. Meghan Markle żeruje na sławie?

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela

Małżeństwo postawiło na jasne garnitury. Aktorka miała na sobie bardzo luźny zestaw, wręcz za duży. Spodnie ciągnęły się po podłodze. Pod komplet z satynowego materiału założyła top bez ramiączek, który kolorystycznie pasował do garnituru. Maciej Pela postawił na biały T-shirt i beżowe spodnie i marynarkę. Para nie szczędziła sobie uczyć na ściance. Pozowali w objęciach. Więcej zdjęć par, które pojawiły się na gali, znajdziesz w galerii.

Agnieszka Kaczorowska-Pela, Maciej Pela KAPiF.pl / KAPiF.pl

Dorota Szelągowska

Dekoratorka wnętrz wyglądała niczym Marilyn Monroe. Szelągowska zdecydowanie wystroiła się na tegoroczną galę. Założyła długą, obszerną, czarną suknię z dekoltem hiszpańskim i głębokim rozcięciem na nodze. Kreacja miała trójwymiarowe zdobienie przy lewym ramieniu. Gwiazda zakręciła włosy niczym ikona popkultury. Makijażem również się zainspirowała - czerwone usta i czarna kreska. W uszach miała długie, kryształowe kolczyki.

Dorota Szelągowska KAPiF.pl / KAPIF.pl