Dorota Szelągowska od lat zajmuje się dekorowaniem wnętrz. W programach takich jak m.in. "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje" czy "Dorota Was urządzi" udowadnia, że na projektowaniu wnętrz zna się jak nikt inny. 17 czerwca wystąpiła na konferencji dla blogerów i influencerów See Bloggers 2023. Później udzieliła wywiadów. W jednym z nich poruszono temat nowotworu i palenia papierosów.

Dorota Szelągowska boi się nowotworu. Wie, czym może skończyć się jej nałóg

W rozmowie z Pomponikiem Dorota Szelągowska poruszyła ważne tematy. Mówiła m.in. o nerwicy lękowej, zdrowiu psychicznym, a także chorobie nowotworowej. U jej mamy Katarzyny Grocholi jesienią ubiegłego roku wykryto raka płuc. Od tamtej chwili pisarka przeszła dwie operacje. Szelągowska znana jest z tego, że lubi zapalić papierosa. Potrafiła wypalić dwie paczki dziennie. Wyznała, że boi się, że również zachoruje.

Oczywiście, że się boję. Jestem przerażona. Jestem osobą palącą, która zdaje sobie sprawę z konsekwencji palenia, która nie chce już palić. Jestem osobą uzależnioną od papierosów i choroby związane z używkami są czymś koszmarnym, nie oszukujmy się. Natomiast nie jesteśmy na tyle mądrzy, żeby o tym myśleć w momencie, kiedy to robimy, tylko dopiero potem przychodzi moment otrzeźwienia - podsumowała w rozmowie z Pomponikiem Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska nie może wygrać z nałogiem

Dorota Szelągowska nigdy nie ukrywała, że pali od lat. Szczerze przyznała, że po zaspokojeniu głodu nikotynowego lepiej jej się pracuje. Chętnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia z papierosem. W 2021 roku w rozmowie z Żurnalistą przyznała, że pali około 50 papierosów dziennie. "Papieros to jest coś więcej niż dym, który wdychasz i zaspokojenie nałogu, ale też jednostka czasu na przykład. To jest nagroda, jak coś zrobisz, to robisz przerwę na papierosa" - mówiła. W 2022 roku gwiazda przeszła metamorfozę. Zaczęła ćwiczyć, co korzystnie wpłynęło na jej sylwetkę. Przyznała, że ma w planach również rzucenie palenia. Jednak chyba nie do końca jej to wyszło.