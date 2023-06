Internauta nagabuje Dodę o dzieci. Zareagowała. Stanowczo i z klasą

Doda od wielu lat konsekwentnie mówi w mediach, że nie chce mieć dzieci. Mimo to internauci regularnie ją o nie pytają. Aktualnie artystka związana jest z Dariuszem Pachutem, przy którym widać, że jest bardzo szczęśliwa. Podróżnik ma syna i córkę z poprzedniego związku, dla Rabczewskiej nie jest to jednak problem. Sama przyznawała, że lubi dzieci, one też lubią ją, ale nie zamierza mieć własnego potomstwa. Po raz kolejny artystka została zapytana o tę kwestię. Odpowiedziała z przekąsem.

Doda zapytana o bycie rodzicem. Odpowiedziała

Doda jest bardzo zżyta z rodzicami. Ostatnio dodała zdjęcie z ojcem i matką. Sądząc po tle, wybrali się na badania. Ojciec artystki stoi o kulach, matka obejmuję Dodę. W opisie zawarła ważny przekaz. "Starość nie radość, młodość nie wieczność - dbajcie o swoje zdrowie i o siebie nawzajem. Kochajcie rodziców" - napisała artystka.

Pod zdjęciem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy dotyczących rodziców Dody. Jeden z obserwatorów napisał jednak mocno nietaktowny komentarz, sugerując wokalistce, że sama powinna postarać się o dziecko. "Mogłabyś sama zostać rodzicem, bo na starość to nikt cię nie przytuli. Smutne" - czytamy. Wiele osób stanęło w obronie artystki. Głos zabrała także zainteresowana. Doda jest znana z ciętego języka i mówienia tego, co myśli. I tym razem odpowiedziała z przekąsem. "Akurat do przytulania to stoi do mnie kolejka". Z pewnością tą odpowiedzią zamknęła usta wścibskiemu obserwatorowi. Co więcej, aby uciszyć kolejne pytania na ten temat, komentarz udostępniła także na InstaStories.

Doda spytana, czy związałaby się z facetem, który ma dzieci. Tak zareagowała

Doda komentarz Fot. @dodaqueen

Doda spędza czas z Pachutem i jego dziećmi

Po zakończonym festiwalu w Sopocie artystka odpoczywała z partnerem i jego dziećmi. Zakochani postanowili skorzystać z dopisującej pogody i zorganizowali rodzinny piknik na łonie natury. Na Instagramie Dody pojawiła się obszerna relacja ze wspólnie spędzonego dnia. Mało tego, wokalistka postanowiła podzielić się wyjątkową fotografią. Zakochani w towarzystwie dzieci Pachuta beztrosko bujali się w hamaku. Trzeba przyznać, że wszyscy wyglądali na zadowolonych i wypoczętych.