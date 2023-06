Adam Małysz jest aktywny na Instagramie. Chętnie publikuje kadry z żoną Izą, którą poślubił w 1997 roku, po zaledwie kilku miesiącach narzeczeństwa. Były skoczek rzadziej chwali się rodzicami. Tę sferę życia prywatnego woli zachować dla siebie. Ostatnio jednak zrobił wyjątek. Z okazji urodzin ojca opublikował zdjęcie z Janem Małyszem. Podobieństwo między nimi jest uderzające.

Adam Małysz pokazał ojca. Świętowali jego urodziny

Adam Małysz 16 czerwca świętował urodziny ojca Jana Małysza. Z tej okazji została zorganizowana impreza w plenerze. Były skoczek pochwalił się zdjęciem na Instagramie. To prawdziwa gratka dla fanów sportowca. Na pierwszej fotografii Małysz pozuje z ojcem i żoną. Izabela ma na sobie różową spódniczkę, biały top i niebieską marynarkę. Nonszalancko opiera się o ramię teścia. Sportowiec postawił na jeansy i białą koszulę. Jan Małysz zdecydował się na luźniejszą stylizację. Do eleganckich spodni dobrał niebieską koszulkę polo. Na drugim zdjęciu Małysz pozuje sam z solenizantem.

Obserwatorzy ochoczo komentują rodzinne zdjęcie Małyszów

Fani najwyraźniej są zachwyceni tym duetem. Pod postem znalazły się liczne życzenia urodzinowe dla ojca Adama Małysza. "Wszystkiego najlepszego dla taty", "Dużo zdrówka dla taty", "Dużo zdrowia i radości dla taty". Obserwatorzy zauważyli również ogromne podobieństwo między ojcem a synem. "Tata wygląda jak starszy brat", "Nawet nie weszłam w opis, a już wiedziałam, że to senior Małysz. Adam to skóra zdarta z ojca", "Bardzo podobni jesteście" - czytamy pod postem. Nie da się ukryć, że były skoczek faktycznie jest bardzo podobny do ojca.