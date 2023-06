Kuba Błaszczykowski zaczął karierę w reprezentacji Polski w wieku 21 lat. W barwach biało-czerwonych wystąpił po raz ostatni 16 czerwca 2023 roku podczas meczu towarzyskiego z Niemcami. Nie obyło się bez braw zebranych na Stadionie Narodowym kibiców, łez wzruszenia i uścisków z kolegami. Piłkarzowi za pomocą mediów społecznościowych, a niekiedy też osobiście, gratulowały gwiazdy. Część z nich zrobiła sobie nawet z piłkarzem zdjęcie.

Kuba Błaszczykowski wspiera LGBT+? Uwagę zwraca detal na koszulce

Jedną z osób, które zrobiły sobie zdjęcie z Kubą Błaszczykowskim, był Radosław Majdan, który przed laty również był piłkarzem. Były bramkarz Pogoni Szczecin pochwalił się kadrem w sieci. Uwagę na zdjęciu zwrócił detal na koszulce "Błaszcza". Na kołnierzu miał tęczową flagę, która symbolizuje społeczność LGBT+. Co więcej, zdjęcie opublikowano dzień przed tegoroczną Paradą Równości, która odbywa się w Warszawie 17 czerwca.

Dzisiaj po raz 109. i ostatni, Kuba Błaszczykowski wybiegł na boisko jako Reprezentant Polski. Kuba, wielki szacunek za to, jakim byłeś piłkarzem i za to, jakim jesteś człowiekiem - podpisał zdjęcie Majdan.

Jakub Błaszczykowski i Radosław Majdan instagram.com/@r_majdan

Lewandowski mówi o Błaszczykowskim. Ma gęsią skórkę

Kuba Błaszczykowski mocno się angażuje. Działalność społeczna to jego specjalność

Kuba Błaszczykowski nie miał łatwego dzieciństwa. O dramatycznych przeżyciach z dzieciństwa opowiadał między innymi w książce "Kuba", która ukazała się na rynku w czerwcu 2015 roku. "Bawię się klockami, jest uchylone okno, i naglę słyszę rozmowę. Wiem, kto rozmawia, zamarłem, i słyszę, jak się kłócą. I słyszę: A masz ty k***! I krzyk: Aaa! Wybiegłem, jak stałem. I widzę, jak mama leży w rowie, i widzę, jak ojciec odchodzi. Wróciłem do domu i krzyczę: "mama leży w rowie". Wróciłem do niej i zacząłem ją dotykać (...). Wziąłem ją za rękę, a moje dwa czy trzy palce wpadły do rany. Wtedy wiedziałem, że jest niedobrze. Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach. Trzy ostatnie wdechy wzięła i już nic. Cisza" - wspominał w książce.

Być może to właśnie te tragiczne wydarzenia ukształtowały Błaszczykowskiego, który przez niemalże całą karierę mocno angażował się społecznie. Wspiera akcje, takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka. Jest założycielem działającej w Opolu charytatywnej Fundacji Ludzki Gest, która powstała wspiera dzieci i ludzi młodych. Był ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz odbywającej się w tym samym mieście w 2022 roku Ligi Mistrzów w amp futbolu, czyli turnieju rozgrywanym przez zawodników, którzy mieli amputowaną jedną kończynę dolną. Za działalność charytatywną był odznaczony m.in. Orderem Uśmiechu.