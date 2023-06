17 czerwca odbyła się Parada Równości w Warszawie. W 2023 roku patronat nad wydarzeniem objął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Tegoroczne hasło brzmiało "Wróżymy równość i piękność". Parada rozpoczęła się o godzinie 14:00 i wystartowała spod Pałacu Kultury i Nauki. Jej głównym tematem są prawa osób transpłciowych. "Szczególnie skupiono się na tworzeniu godnych postulatów, takich jak procedura uzgadniania płci wolna od poniżania". Niestety, walka o równość nie każdemu przypadła do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz o małżeństwach jednopłciowych

Janusz Kowalski obraża ludzi, którzy szli ulicami Warszawy podczas Parady Równości

Janusz Kowalski skrytykował Paradę Równości. Poseł Solidarnej Polski obraził osoby, które postanowiły uczestniczyć w ważnym wydarzeniu. "Dziś ulicami Warszawy przejdzie parada zwolenników tęczowej opresji, lewackiej nietolerancji i krzywdzenia dzieci adopcjami przez homoseksualistów. Obleśnie wymalowani dewianci w lateksach i kajdankach chcą narzucić normalnym rodzinom obcą ideologię gender. Ale nie uda im się!" - napisał na profilu na Twitterze.

Użytkownikom Twittera kompletnie nie przypadł do gustu wpis polityka. Pod jego postem szybko pojawiły się szydercze komentarze. Internauci byli rozwścieczeni. "To są ludzie, nie ideologia", "A gdzie ta głośno głoszona przez was tolerancja?", "Przestań szczuć. Lepiej wesprzyj i walcz o lepszą przyszłość dla wszystkich" - czytamy. Kowalski powstrzymał się od odpowiedzi na głosy użytkowników Twittera.

Rafał Trzaskowski przemówił na Paradzie Równości w Warszawie

Parada Równości. Rodzina Trzaskowskich uczestniczyła w wydarzeniu

Na Paradzie Równości w Warszawie pojawił się prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski. Swoje wystąpienie na wydarzeniu rozpoczął od podziękowań. Dodał, że docenia wsparcie Polaków. Przyznał, że wiele osób głosi, że "tolerancja to zagrożenie dla polskiej rodziny". Podkreślił, że kompletnie się z tym nie zgadza. Trzaskowski stwierdził, że chce zbudować otwarte społeczeństwo dla wszystkich obywateli. "Wszyscy zawsze w Warszawie mogą czuć się bezpiecznie. Cała społeczność LGBT+ zawsze będzie bezpieczna w Warszawie" - tak zakończył swoją mowę. ZOBACZ TEŻ: Patrycja Markowska wspiera osoby LGBT+: Różnorodność między ludźmi jest najpiękniejsza [WYWIAD]

Gazeta.pl także wspiera Paradę Równości

17 czerwca, w dniu Parady Równości w Warszawie Gazeta.pl i Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza rozpoczynają #Dumną Promocję Tęczowej Polski. Wbrew tym, którzy manipulując, oczerniają i zakazują „promocji LGBT+", ogólnopolska kampania agencji MullenLowe Warsaw pokazuje, co naprawdę oznacza promocja LGBT+: równe prawa dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

W ramach ogólnopolskiej kampanii, zaplanowanej w serwisach portalu Gazeta.pl w niespotykanej dotąd skali, zobaczymy „materiały promocyjne" ważnych dla społeczności LGBT+ postulatów. Wśród nich znajdą się m.in. te o równych prawach do zawierania związków małżeńskich i dla par osób tej samej płci wychowujących dzieci, dotyczące wsparcia dla młodych osób oraz rodziców dzieci LGBT+, rzetelnej edukacji równościowej, racjonalnego i zgodnego z nauką podejścia do uzgadniania płci oraz polityki wolnej od instrumentalnego wykorzystywania symbolu tęczy. Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj.