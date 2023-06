Król Karol III 6 maja oficjalnie został koronowany na króla Wielkiej Brytanii, a w jego życiu zaszło sporo zmian. Przejął obowiązki zmarłej kilka miesięcy wcześniej matki królowej Elżbiety II, pojawia się na sporej ilości wystąpieniach publicznych, a dodatkowo został uhonorowany przez poddanych. Choć urodziny obchodzi dopiero w 14 listopada, w jego grafiku znalazło się miejsce na inną tego typu uroczystość. Tradycja została zapoczątkowana kilkaset lat temu.

Król Karol III obchodzi pierwsze Królewskie Urodziny

Zgodnie z zasadami panującymi na brytyjskim dworze, monarchowie obchodzą urodziny dwa razy do roku. Jedne z nich są dość oczywiste i przypadają na datę urodzin, natomiast drugie to dawna tradycja. Zapoczątkował ją król Jerzy II w 1748 roku, którego święto przypadało na 30 października. On jednak chciał obchodzić je, kiedy było ciepło. Wtedy też zdecydowano, że czerwcowe uroczystości będą połączone z Królewską Paradą Urodzinową i wezmą w nich udział poddani.

Jak będą wyglądać pierwsze Królewskie Urodziny Króla Karola III?

Królewskie Urodziny to bardzo wyniosłe wydarzenie na dworze. W Trooping the Colour angażuje się w nie 1400 żołnierzy, 400 muzyków i 200 koni, które zostaną poprowadzone przez 10-letnią klacz Juno. Tuż za nią poszły kolejno Perseusz, Atlas i Apollo, które są najstarsze w wojsku króla. W kawaleryjskiej części wzięli udział król Karol III, książę William i księżniczka Anna. Z kolei królowa Camilla oraz księżna Kate z dziećmi pojechały powozem. Później osoby pracujący członkowie rodziny królewskiej wybiorą się na balkon Pałacu Buckingham, skąd będą mogli obejrzeć pokaz Królewskich Sił Powietrznych. W Hyde Parku i Tower of London odbędzie się salut wobec monarchy z broni palnej.